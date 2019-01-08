انتهى الانتظار والترقب، الحياة تعود إلى الكرة المصرية، وأجواء 2006 ستعود بشكل أفضل، مصر تكتسح جنوب إفريقيا في تصويت استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

فازت مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 على حساب نظيرتها جنوب إفريقيا وذلك خلال الاجتماع التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وصرح أحمد أحمد رئيس الكاف في مؤتمر صحفي :"أنا سعيد لأخبركم أن مصر من ستستضيف البطولة، الكاف سيعمل على إيجاد شراكة بناءة بيننا وبينهم، نحن على دراية بالمشاكل الموجودة. يمكن أن نطلب مساعدة شركاءنا بالأخص الفيفا والدول الأخرى التي يمكن أن تساعدنا على تحقيق نجاح البطولة في نسختها الجديدة بالصيف لأول مرة في مصر.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، إذ حضر الاجتماع 18 عضوا بعد خروج هاني أبو ريدة ممثل مصر وداني جوردون ممثل جنوب إفريقيا لرفع الحرج عن المصوتين، لتكتسح مصر التصويت بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا.

مصر حصلت على 16 صوتًا ، مقابل صوت واحد فقط لصالح جنوب إفريقيا، وامتناع اتحاد واحد عن التصويت ✅🇪🇬🏆 pic.twitter.com/zFSgE55uYZ — EFA.eg (@EFA) January 8, 2019

وحضر اجتماع المكتب التنفيذي 20 عضوا، وغاب 2 أحدهما تم إيقافه من قبل.

واعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور بسبب ظروف المرض، ليتم عقد اجتماع المكتب التنفيذي بهذا العدد من الأعضاء وسيتم التصويت.

وقال مصطفى طنطاوي مدير الإعلام بشركة بريزنتيشن إن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وممثل مصر وداني جوردون ممثل جنوب إفريقيا قررا أن يرفعا الحرج عن الجميع ويتواجدا خارج القاعة لكي يصوت أعضاء المكتب بلا ضغوط.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زئير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وأصبحت مصر هي الدولة الأولى التي ستسضيف البطولة بنظامها الجديد، إذ ستقام لأول مرة في الصيف في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وتواجد محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر رفقة بعثة الاتحاد المصري أثناء التصويت وإعلان النتائج وذلك بعد مشاركته في مباراة أساطير الكاف ضد أساطير السنغال 2002.

وصرح أبو تريكة أثناء تواجده مع البعثة لقناة "بي إن سبورتس" قائلا :"هذا الجيل من منتخب مصر يحتاج لإقامة البطولة على أرض مصر، حتى تلتف الجماهير حوله ليحقق اللقب".

وواصل "الجماهير ستعطي الفريق دفعة قوية للفوز باللقب الذي سيفيد الفريق معنويا في السنوات المقبلة".

وتعد مصر هي الدولة الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 بطولات، وكادت أن تحصد الثامنة خلال نسخة 2017 لكن الكاميرون فازت في النهائي بنتيجة 2-1، ليكون خامس ألقاب الأسود.

ويتواجد عدد من أساطير الكرة المصرية في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، يتصدرهم حسن الشاذلي برصيد 12 هدفا، يليه حسام حسن بـ11 هدفا وكذلل يتواجد أحمد حسن برصيد 8 أهداف ثم الثنائي طاهر أبو زيد وعلي أبو جريشة برصيد 7 أهداف ومحمد أبو تريكة برصيد 6 أهداف، ثم حسني عبد ربه والديبة ومحمد ناجي جدو وعمرو زكي وعماد متعب برصيد 5 أهداف، وسجل محمد صلاح نجم الكرة المصرية حاليا هدفين في نسخة 2017 وهي أول نسخة يشارك فيها.

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