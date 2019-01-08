وزير الرياضة: حضرنا ملف تنظيم كأس الأمم في يومين.. والفوز على جنوب إفريقيا يزيد الثقة

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 13:39

كتب : أحمد الخولي عاطف شادي

أشرف صبحي - وزير الرياضة

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للشعب المصري بعد الفوز بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال صبحي عبر قناة "أون سبورت": "فوز مصر يعكس مكانتها الحقيقية في القارة السمراء والدليل الفوز الكاسح في المنافسة مع جنوب افريقيا".

وأضاف "الفوز على جنوب إفريقيا التي نظمت كأس العالم 2010 يمنحنا ثقة كبيرة جدا".

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وزير الرياضة استدرك "حضرنا ملف الترشح في فترة وجيزة جدا، وخلال يومين حصلنا على خطاب الضمان من مجلس الوزراء وقررنا التقدم به".

ثم أتم "مصر تملك كل الإمكانات والبنية التحتية من ملاعب وطرق وكل ذلك يجعلنا قادرين على تنظيم البطولة بشكل جيد".

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للقيادة السياسية وفى مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المساندة والدعم الكامل لتقدم مصر بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما ثمن الدكتور أشرف صبحي على دور الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريده والجهود المبذولة من قبل مسؤولي الاتحاد في دعم ملف مصر لدى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفوز باستضافة البطولة.

وأكد الوزير إنه سيتم على الفوز التنسيق مع اتحاد كرة القدم لمتابعة الاستادات التي ستستضيف مباريات العُرس الإفريقي، واتخاذ كافة الخطوات التنفيذية والإدارية المتعلقة بإقامة المنتخبات والوفود الإفريقية واستقبالها، وكل ما يتعلق من أمور التنظيمية للبطولة للخروج بالبطولة في أبهى صورة لها .

مصر كأس الأمم

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