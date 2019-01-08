أحمد مجاهد: لسنا في رحلة.. بذلنا جهدا كبيرا والأمور مطمئنة حتى الآن لكن جنوب إفريقيا قوية

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 12:28

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة إن وفد الاتحاد المصري في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليس في رحلة، إذ أنه بذل جهدا كبيرا من أجل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرح مجاهد عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "الاجتماع بدأ من حوالي ساعة، وقمنا ببذل مجهود كبير، هناك شركة فرنسية تستعرض الملفين المصري والجنوب إفريقي".

وأضاف "حسب الآراء من داخل الاجتماع فهناك استقبال جيد للملف المصري".

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وواصل "الأمر قد يتطلب 40 دقيقة حتى نصل إلى القرار النهائي، حتى الآن الأمور مطمئنة".

وتابع "الأمر ليس سهلا، هي دولة قوية وداني جوردون شخص قوي للغاية داخل الكاف وكان في لجنة تنظيم كأس العالم 2010، لسنا في رحلة".

وأتم "إن كنا مطمئنين للمجهود المبذول في الملف لابد أن يكون هناك قلق بالطبع، لم يكن هناك نية لانسحاب جنوب إفريقيا، الوفد هنا موجود وهناك تقرير".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن مساء الإثنين إن اجتماع المكتب التنفيذي سيتم صباح الثلاثاء وخلاله سيتم اختيار الدولة المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والذي يتنافس عليه مصر وجنوب إفريقيا.

FilGoal.com قام بإعداد تقرير مبسط لعملية التصويت ونقاط القوة والضعف لملفي مصر وجنوب إفريقيا قبل التصويت. (طالع التفاصيل)

كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

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