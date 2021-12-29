أمم إفريقيا 2021 - تعرف على القوائم النهائية لـ المنتخبات المشاركة في البطولة
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 18:22
كتب : FilGoal
تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.
وتقسم 24 منتخبا إلى 6 مجموعات.(طالع مواعيد مباريات البطولة)
نستعرض معا قوائم المنتخبات النهائية المشاركة في البطولة
المجموعة الأولى
الكاميرون
قوائم أمم إفريقيا - تشوبو موتنج وأونانا على رأس اختيارات الكاميرون
بوركينا فاسو (قائمة مبدئية)
قوائم أمم إفريقيا - لاعبا الاتحاد وبيراميدز وزميل تريزيجيه يقودون بوركينا فاسو
إثيوبيا
قوائم أمم إفريقيا - شيميليس بيكلي محترف وحيد ضمن كتيبة محلية كاملة لـ إثيوبيا
الرأس الأخضر
لم يتم إعلانها بعد
المجموعة الثانية
السنغال
قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي يقودان كتيبة نارية لمنتخب السنغال
زيمبابوي
قوائم أمم إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة زيمبابوي
غينيا
قوائم كأس أمم إفريقيا - غينيا تستدعي كيتا وموريبا
مالاوي
لم يتم إعلانها بعد
المجموعة الثالثة
المغرب
قوائم أمم إفريقيا – بنشرقي وزياش خارج قائمة المغرب.. وحكيمي والزلزولي يتواجدان
غانا
قوائم أمم إفريقيا - توماس بارتي وأمارتي يقودان اختيارات غانا الأولية
جزر القمر
قوائم أمم إفريقيا – أمير عبده يضم 26 لاعبا لقيادة جُزر القُمر في ظهورها الأول
الجابون (قائمة مبدئية)
قوائم أمم إفريقيا - منتخب الجابون ينقذ أوباميانج من جحيم أرتيتا
المجموعة الرابعة
نيجيريا
قوائم أمم إفريقيا – أوسيمين ودينيس وإيهيناتشو يقودون نيجيريا أمام مصر
مصر
قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية
السودان
لم يتم إعلانها بعد
غينيا بيساو
لم يتم إعلانها بعد
المجموعة الخامسة
الجزائر
قوائم أمم إفريقيا – محرز وبن رحمة وبراهيمي وبن ناصر يقودون الجزائر من أجل الحفاظ على اللقب
كوت ديفوار
قوائم أمم إفريقيا - بايلي وهالر وكيسي وبيبي.. كتيبة كوت ديفوار مدججة بالنجوم
سيراليون
لم يتم إعلانها بعد
غينيا الإستوائية
قوائم أمم إفريقيا – استبعاد أوباما من غينيا الاستوائية.. وضم لويس إنريكي وإيمليو نسوي
المجموعة السادسة
تونس
لم يتم إعلانها بعد
مالي
قوائم أمم إفريقيا - أليو ديانج ونجوم الدوريات الأوروبية في قائمة مالي
موريتانيا (قائمة مبدئية)
قوائم أمم إفريقيا - غياب مامادو نياس عن اختيارت جوميز لـ موريتانيا
جامبيا
لم يتم إعلانها بعد