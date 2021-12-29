أمم إفريقيا 2021 - تعرف على القوائم النهائية لـ المنتخبات المشاركة في البطولة

تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وتقسم 24 منتخبا إلى 6 مجموعات.(طالع مواعيد مباريات البطولة)

نستعرض معا قوائم المنتخبات النهائية المشاركة في البطولة

المجموعة الأولى

الكاميرون

قوائم أمم إفريقيا - تشوبو موتنج وأونانا على رأس اختيارات الكاميرون

بوركينا فاسو (قائمة مبدئية)

قوائم أمم إفريقيا - لاعبا الاتحاد وبيراميدز وزميل تريزيجيه يقودون بوركينا فاسو

إثيوبيا

قوائم أمم إفريقيا - شيميليس بيكلي محترف وحيد ضمن كتيبة محلية كاملة لـ إثيوبيا

الرأس الأخضر

لم يتم إعلانها بعد

المجموعة الثانية

السنغال

قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي يقودان كتيبة نارية لمنتخب السنغال

زيمبابوي

قوائم أمم إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة زيمبابوي

غينيا

قوائم كأس أمم إفريقيا - غينيا تستدعي كيتا وموريبا

مالاوي

لم يتم إعلانها بعد

المجموعة الثالثة

المغرب

قوائم أمم إفريقيا – بنشرقي وزياش خارج قائمة المغرب.. وحكيمي والزلزولي يتواجدان

غانا

قوائم أمم إفريقيا - توماس بارتي وأمارتي يقودان اختيارات غانا الأولية

جزر القمر

قوائم أمم إفريقيا – أمير عبده يضم 26 لاعبا لقيادة جُزر القُمر في ظهورها الأول

الجابون (قائمة مبدئية)

قوائم أمم إفريقيا - منتخب الجابون ينقذ أوباميانج من جحيم أرتيتا

المجموعة الرابعة

نيجيريا

قوائم أمم إفريقيا – أوسيمين ودينيس وإيهيناتشو يقودون نيجيريا أمام مصر

مصر

قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية

السودان

لم يتم إعلانها بعد

غينيا بيساو

لم يتم إعلانها بعد

المجموعة الخامسة

الجزائر

قوائم أمم إفريقيا – محرز وبن رحمة وبراهيمي وبن ناصر يقودون الجزائر من أجل الحفاظ على اللقب

كوت ديفوار

قوائم أمم إفريقيا - بايلي وهالر وكيسي وبيبي.. كتيبة كوت ديفوار مدججة بالنجوم

سيراليون

لم يتم إعلانها بعد

غينيا الإستوائية

قوائم أمم إفريقيا – استبعاد أوباما من غينيا الاستوائية.. وضم لويس إنريكي وإيمليو نسوي

المجموعة السادسة

تونس

لم يتم إعلانها بعد

مالي

قوائم أمم إفريقيا - أليو ديانج ونجوم الدوريات الأوروبية في قائمة مالي

موريتانيا (قائمة مبدئية)

قوائم أمم إفريقيا - غياب مامادو نياس عن اختيارت جوميز لـ موريتانيا

جامبيا

لم يتم إعلانها بعد