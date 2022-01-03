قوائم أمم إفريقيا - استبعاد فتى مورينيو المدلل من قائمة غانا النهائية

أعلن ميلوفان راجيفاتش مدرب منتخب غانا عن القائمة النهائية للفريق من 28 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وشهدت القائمة استبعاد محمد قدوس لاعب وسط أياكس وفيليكس أفينا جيان مهاجم روما، حيث ظهر الأخير بصورة مميزة تحت قيادة جوزيه مورينيو مع فريق العاصمة الإيطالية مؤخرا.

وجاءت قائمة غانا كالآتي:

حراسة المرمى: جوزيف وولاكوت (سويندون تاون الإنجليزي) - عبدول نور الدين (أوبين البلجيكي) - ريتشارد أتاه (هارتس أوف أوك الغاني) - لاورنس أتي زيجي (سانت جالين السويسري).

خط الدفاع: أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) - فيليمون بافور (دريمز الغاني) - بابا عبد الرحمن (ريدينج الإنجليزي) - جيديون مينساه (بوردو الفرنسي) - دانييل أمارتي (ليستر سيتي) - أليكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي) - جوناثان مينساه (كولومبوس كرو الأمريكي) - خالد عبد المؤمن (فيتوريا دي جيماريش البرتغالي).

خط الوسط: بابا إدريسو (ريال مايوركا الإسباني) - إدموند أدو (شيريف تيراسبول المولدوفي) - توماس بارتي (أرسنال) - مبارك واكاسو (شينزين الصيني) - دانييل كوفي (سانت باولي الألماني) - دافيد أباجنا (ريال تامالي يونايتد الغاني) - ساليس عبد الصمد (كليرمون الفرنسي).

الأجنحة: عبد الفتاح إيساهاكو (دريمز الغاني) - صامويل أووسو (الفيحاء السعودي) - كمال الدين سليمانا (رين الفرنسي) - أندريه أيو (السد القطري) - جوزيف باينستيل (جينك البلجيكي).

خط الهجوم: جوردان أيو (كريستال بالاس) - ريتشموند يادوم (بيطار) - ماكسويل أبي كواي (جريت أوليمبيكس الغاني) - بينجامين تيتي (مالاتيا سبور).

وسيسافر منتخب غانا إلى الكاميرون عقب خوض مباراة الجزائر الودية الأخيرة يوم الأربعاء، الخامس من يناير الجاري.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في يوم 9 يناير، حيث أوقعت القرعة غانا في المجموعة الثالثة برفقة كل من المغرب، وجزر القمر، والجابون.