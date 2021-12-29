قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 16:02

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف عمر مرموش ضد ليبيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر القائمة المشاركة في أمم إفريقيا 2021.

وشهدت القائمة استبعاد محمد مجدي "أفشة" ومصطفى فتحي ومروان حمدي وأحمد ياسر ريان وأحمد حسن "كوكا".

فيما يتواجد فيها إمام عاشور ورمضان صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه".

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وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع

أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء

خط الوسط

عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين

خط الهجوم

عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن " تريزيجيه "- رمضان صبحي

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