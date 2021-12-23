قوائم أمم إفريقيا – أمير عبده يضم 26 لاعبا لقيادة جُزر القُمر في ظهورها الأول

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 12:07

كتب : Filgoal Team

مصر - جزر القمر

أعلن أمير عبده المدير الفني لـ منتخب جُزر القُمر القائمة النهائية المستدعاة لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي ضمت 26 لاعبا.

وتنطلق البطولة في التاسع من يناير المقبل وتستمر حتى السادس من فبراير على الأراضي الكاميرونية.

وتخوض جُزر القُمر مشاركتها الأولى عبر تاريخها في كأس الأمم الإفريقية.

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وتتواجد جُزر القُمر في المجموعة الثالثة رفقة الجابون والمغرب وغانا.

وحسم المنتخب المُلقب بـ "الكولاكانت" تأهله لأول مرة رفقة مصر على حساب توجو وكينيا.

وشهدت القائمة تواجد يوسف ماتشمانجا أكثر من خاض مباريات في تاريخ المنتخب، وإل فارادو بن نابوهان الهداف التاريخي صاحب الـ 13 هدفا.

وجاءت قائمة جُزر القمر النهائية كالآتي:

حراسة المرمى: سليم بن بوانا (إيندومي مارسيليا الفرنسي) – علي أحمادا (لاعب حر) - مؤيد أوسيني (فريجوس الفرنسي).

الدفاع: نديم عبدو (مارتيج الفرنسي) – بينجالود يوسف (شاتورو الفرنسي) – عبد الله علي محمد (لوزان السويسري) – قاسم مداهوما (أفرانش الفرنسي) – يوان زاهاري (شوليه الفرنسي) – شاكر الهاهدور (أجاكسيو الفرنسي) – محمد يوسف (أجاكسيو) – قاسم عبد الله (مارينيان جينياك الفرنسي).

الوسط: فؤاد باشيرو (أومونيا نيقوسيا القبرصي) – يوسف ماتشمانجا (جانجون الفرنسي ) – ياسين برهاني (جو أهيد إيجلز الهولندي) – ناكيبو أبوباكاري (سيت الفرنسي) – إياد محمد (أوكسير الفرنسي) – رافيدين عبد الله (لوزان السويسري)

الهجوم: فايز سليماني (كوتريخت البلحيكي) – إل فارادو بن نابوهان (النجم الأحمر الصربي) – ناصر شامد (جاز ميتان الروماني) – أحمد موغني (آنسي الفرنسي) – فايز مطيور (شوليه الفرنسي) – علي مامادي (أندريزيو الفرنسي) – سعيد باكاري (فالفيك الهولندي) – موسى ديجيومي (سان بيرست الفرنسي) – محمد ماتشامنجا (نواذبيو الموريتاني)

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