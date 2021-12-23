قوائم أمم إفريقيا – بانون وبنشرقي وزياش خارج قائمة المغرب.. وحكيمي والزلزولي يتواجدان

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب يوم الخميس قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022.

وشهدت القائمة عدم تواجد كل من بدر بانون مدافع الأهلي وأشرف بنشرقي مهاجم الزمالك وسفيان رحيمي جناح الإماراتي ومحمد الشيبي ظهير الجيش الملكي.

كما غاب حكيم زياش جناح تشيلسي بسبب خلافاته المستمرة مع خليلوزيتش.

فيما تواجد عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الشاب في القائمة لأول مرة.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أنس الزنيتي (الرجاء) – منير المحمدي ( هاتاي سبور).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - سفيان علاكوش (ميتز) – أدم ماسينا (واتفورد) - سفيان الكرواني (نيخمين) – جواد ياميق (بلد الوليد) – سفيان شاكلا (لوفين) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – نايف أكرد (ستاد رين).

الوسط: فيصل فجر (سيفا سبور) – سفيان آمرابط (فيورنتينا) – يوسف أملاح (فيورنتينا) – أيمن برقوق (فرانكفورت) – إلياس شعير (كوينز بارك رينجرز) – عمران لوزا (واتفورد) – سليم املاح (ستاندر لييج) - عز الدين أوناحي (أنجيه).

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (برشلونة) - منير الحدادي (إشبيلية) – سفيان بوفال (آنجيه) - زكريا أبو خلال (ألكمار) - ريان ماي (فيرينتسفاروشي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – أيوب الكعبي (مالاطيا سبور).

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.