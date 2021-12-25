قوائم أمم إفريقيا – شيميليس بيكلي محترف وحيد ضمن كتيبة محلية كاملة لـ إثيوبيا

سيخوض منتخب إثيوبيا بطولة أمم إفريقيا بقائمة محلية بالكامل، ماعدا شيميليس بيكلي نجم الجونة بالدوري المصري.

أعلن ووبيتو أباتي المدرب الإثيوبي لمنتخب إثيوبيا، قائمة فريقه المبدئية، والمكونة من 26 لاعبا لخوض بطولة أمم إفريقيا 2021.

القائمة شهدت استدعاء شيميليس بيكلي لاعب الجونة، فيما غاب جاتوش بانوم لاعب الجونة السابق، والعائد مؤخرا لنادي سان جورج في إثيوبيا.

وجاءت قائمة إثيوبيا كالتالي:

حراسة المرمى: تاكليماريام شانكو – فاصل جابريميتشل – جمال تاسيو.

الدفاع: أسترات تونجو – أشلاو تاميني – ياريد باي – رمضان يوسف – أحمد رشيد – ديستا يوهانيس – ميجنوت ديبيبي – ميناف أوول.

الوسط: شيميليس بيكلي – مسعود محمد – سورافيل داجناشو – إيمانيول يوهانيس – حيدر شريفة – فيرو سولومون – هابتامو تيكيستي – بيزابيه ميليو.

الهجوم: جيتنا كيبيدي – إيمانيول جابريميتشيل – شيميكيت جوكسا – أبو بكر ناصر – أبيل يالو – ميسفين تافيسي – داوا هوتيسا.

وتتواجد إثيوبيا بالمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات الكاميرون أصحاب الأرض، وبوركينا فاسو، وكاب فيردي.