قوائم أمم إفريقيا - تشوبو موتنج وأونانا على رأس اختيارات الكاميرون

أعلن توني كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون عن قائمته النهائية لخوض كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاء تشوبو موتنج لاعب بايرن ميونيخ وأندري أونانا حارس أياكس على رأس القائمة التي ستخوض البطولة.

وجائت القامة بالكامل كالآتي

الحراس: أندري أونانا - سيمون أوموسولا - ديفيس إيباسي - جيان إيفالا

الدفاع: كولينز فاي - أوليفير مبايزو - مايكل نيجاديو - جيان كاستييتو - هارولد موكودي - إينزو إيبوسي - أمبرويز أويونجو - جيروم أونجويني - نوهو تولو.

الوسط: جيان أونانا - بيير كوندي - أندري أنجويسا - صامويل جويت - مارتن هونجلا - جيمس سيليكي - يفان نيو.

الهجوم: إجناتيوس جاناجو - كريستيان باسوجوج - تشوبو موتنج - ستيفان باهوكين - كارل إيكامبي - مومي ناجاماليو - فينسنت أبو بكر - كلينتون نجي.

ومن المنتظر أن تنتطلق البطولة والتي تستضيفها الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى بجانب كل من بوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي.