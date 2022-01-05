قوائم أمم إفريقيا – لاعب بلا ناد.. وكي كامارا يتواجد مع سيراليون

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

منتخب سيراليون

أعلن جون كيستر المدير الفني لمنتخب سيراليون قائمته النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب سيراليون في المجموعة الخامسة بجوار كل من الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم موسى كامارا وهو غير مرتبط بناد حاليا.

أخبار متعلقة
قوائم أمم إفريقيا – جامبيا تخوض أكبر تحدي بالشباب.. وتواجد "شبيه كاكا" وكيلهما: النقاز يعود إلى الزمالك الموسم المقبل.. وموقف عمرو مرعي تقارير: فوضى داخل مانشستر يونايتد وانقسام اللاعبين إلى مجموعات

فيما تواجد نجم الفريق كي كامارا المحترف في صفوف هيلسنكي إيفك الأيسلندي.

للتعرف أكثر على كي كامارا من هنا

وجاءت القائمة التي ضمت 28 لاعبا كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كامارا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- إبراهيم سيساي "إيست إيند تايجرز السيراليوني"- إسحاق كاولكير "كالون السيراليوني"

في الدفاع: أومورو بانجورا "نيوشاتل السويسري"- دانيل فرانسيس "برادفورد الإنجليزي"- ديفيد سيساي "بارنيت الإنجليزي"- عثمان كاكاي "كوينز بارك رينجرز"- يامي دونيا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- كيفن ويريغ "أوريبرو السويدي"- سايدو مانساراي "بو رينجرز السيراليوني"- ستيفين كاولكير "فناربخشه التركي"

في الوسط: كوامي كويي "فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي"- رودني ستراسير "تي بي إس الفنلندي"- محمد كامارا "الكويت الكويتي"- سايدو باه كامارا "بو رينجرز السيراليوني"- جون بانكولي كامارا "كيسلا الأذربيجاني"- الحسن كوروما "لينيسي الإسباني"- سايدو فوفانا "كالون السيراليوني"- أبو دومبويا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- عيسى كالون –"كامبور الهولندي"- برنس باري "بو رينجرز السيراليوني"

في الهجوم: موسى كامارا "بلا ناد"- مصطفى بوندو "اوروس الدنماركي"- كي أنسو كامارا "هيلسكني إيفك"- محمد بويا توراي "هينان سونجشات لونجمين الصيني"- أوجوستين ويليامز "لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي"- سليمان بوربور كي كي "ويكومبي وانديريرز الإنجليزي"- الحاجي كامارا "ريندرز الدنماركي"

سيراليون كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
منافس مصر - بعد رفض انضمامه إلى نيجيريا.. إيجالو يمتنع عن تدريبات الشباب اختبر معلوماتك - هل تتذكر كأس أمم إفريقيا عام 2002؟ قوائم أمم إفريقيا – جامبيا تخوض أكبر تحدي بالشباب.. وتواجد "شبيه كاكا" مصدر من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية يوضح لـ في الجول تطورات موعد إقامة البطولة
أخر الأخبار
منافس مصر - بعد رفض انضمامه إلى نيجيريا.. إيجالو يمتنع عن تدريبات الشباب 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قوائم أمم إفريقيا – لاعب بلا ناد.. وكي كامارا يتواجد مع سيراليون 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أليجري يكشف الموقف النهائي لـ موراتا ورامسي ساعة | الدوري الإيطالي
اختبر معلوماتك - هل تتذكر كأس أمم إفريقيا عام 2002؟ ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الإسماعيلي: لدينا هدفين من كأس الرابطة.. ولا يشغلنا المنافسين ساعة | الدوري المصري
تقارير: فوضى داخل مانشستر يونايتد وانقسام اللاعبين إلى مجموعات ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيلهما: النقاز يعود إلى الزمالك الموسم المقبل.. وموقف عمرو مرعي ساعة | الدوري المصري
قوائم أمم إفريقيا – جامبيا تخوض أكبر تحدي بالشباب.. وتواجد "شبيه كاكا" ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني