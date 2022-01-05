قوائم أمم إفريقيا – لاعب بلا ناد.. وكي كامارا يتواجد مع سيراليون

أعلن جون كيستر المدير الفني لمنتخب سيراليون قائمته النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب سيراليون في المجموعة الخامسة بجوار كل من الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم موسى كامارا وهو غير مرتبط بناد حاليا.

فيما تواجد نجم الفريق كي كامارا المحترف في صفوف هيلسنكي إيفك الأيسلندي.

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وجاءت القائمة التي ضمت 28 لاعبا كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كامارا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- إبراهيم سيساي "إيست إيند تايجرز السيراليوني"- إسحاق كاولكير "كالون السيراليوني"

في الدفاع: أومورو بانجورا "نيوشاتل السويسري"- دانيل فرانسيس "برادفورد الإنجليزي"- ديفيد سيساي "بارنيت الإنجليزي"- عثمان كاكاي "كوينز بارك رينجرز"- يامي دونيا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- كيفن ويريغ "أوريبرو السويدي"- سايدو مانساراي "بو رينجرز السيراليوني"- ستيفين كاولكير "فناربخشه التركي"

في الوسط: كوامي كويي "فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي"- رودني ستراسير "تي بي إس الفنلندي"- محمد كامارا "الكويت الكويتي"- سايدو باه كامارا "بو رينجرز السيراليوني"- جون بانكولي كامارا "كيسلا الأذربيجاني"- الحسن كوروما "لينيسي الإسباني"- سايدو فوفانا "كالون السيراليوني"- أبو دومبويا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- عيسى كالون –"كامبور الهولندي"- برنس باري "بو رينجرز السيراليوني"

في الهجوم: موسى كامارا "بلا ناد"- مصطفى بوندو "اوروس الدنماركي"- كي أنسو كامارا "هيلسكني إيفك"- محمد بويا توراي "هينان سونجشات لونجمين الصيني"- أوجوستين ويليامز "لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي"- سليمان بوربور كي كي "ويكومبي وانديريرز الإنجليزي"- الحاجي كامارا "ريندرز الدنماركي"