قوائم أمم إفريقيا – محرز وبن رحمة وبراهيمي وبن ناصر يقودون الجزائر من أجل الحفاظ على اللقب

قائمة مدججة بالنجوم لـ الجزائر من أجل خوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2021.

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، قائمة فريقه المبدئية لخوض بطولة أمم إفريقيا.

القائمة شهدت تواجد رياض مجرز نجم مانشستر سيتي، وسعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد، وياسين براهيمي لاعب الريان القطري، وإسماعيل بن ناصر نجم ميلان على رأس المستدعين.

ويتواجد أيضا بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، وإسلام سليماني مهاجم ليون ضمن الـ28 لاعبا بالقائمة.

وجاءت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي – أليكساندر أوكيدجا – مصطفى زغبة.

الدفاع: إلياس شتي – رامي بن سبعيني – حسين بن عيادة – يوسف عطال – محمد أمين توقاي – جمال بلعمري – مهدي تاهرات – عبد القادر بدران – عيسى ماندي.

الوسط: إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – أدم رزقان – سفيان بن دبكة – هاريس بلقبلة – رامز زروقي – محمد الأمين عمورة – ياسين براهيمي – فريد بولاية – سعيد بن رحمة – أدم وناس – رياض محرز – يوسف بلايلي.

الهجوم: بغداد بونجاح – إسلام سليماني.

📜اكتشفوا معنا لائحة المنتخب الوطني الجزائري لخوض منافسات كأس افريقيا للأمم 2021 Take a look at the full Squad list of our National Team for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroun 🇨🇲 2021 We’re ready for it 🤩 #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs pic.twitter.com/6aqEobGwXV — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 24, 2021

وتدافع الجزائر عن لقبها الذي حققته في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر للمرة الثانية في تاريخها.

وتتواجد الجزائر بالمجموعة الخامسة للبطولة رفقة جامبيا، وغانا، وسيراليون.