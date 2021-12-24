قوائم أمم إفريقيا - أليو ديانج ونجوم الدوريات الأوروبية في قائمة مالي

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 18:44

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - سموحة

أعلن محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها على أراضي الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وشهدت القائمة استدعاء أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، حيث تم إخطار النادي الأحمر باستدعاء اللاعب رسميا.

ويلعب منتخب مالي في المجموعة السادسة مع تونس وموريتانيا وجامبيا.

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حراسة المرمى: ديجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) – إسماعيلي ديارا دياوارا (مالمو السويدي)

خط الدفاع: هاماري تراوري (رين الفرنسي) – فالاي ساكو (جيماريش البرتغالي) – شارل بلوندا تراوري (نانت الفرنسي) – ماساديو هايدارا (لانس الفرنسي) – مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) – بوباكار كيكي كوياتي (ميتز الفرنسي) – سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) – موسى سيساكو (ستاندار دو لياج البلجيكي) – إيساكا ساماكي (هورويا الغيني)

خط الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) – لاسانا كوليبالي (سالرنيتانا) – أمادو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – نجيسان كوامي رومينيج (تروي الفرنسي) – أداما تراوري (هاتاي سبور التركي) – إيف بيسوما (برايتون الإنجليزي) – حميدو تراوري (جيرسون سبور التركي)

خط الهجوم: موسى دجينبو (ساوثامبتون الإنجليزي) – أداما تراوري (شريف تيراسبول المولدوفي) – موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) – إبراهيما كونيه (سارسبورج النرويجي) – البلال توريه (ريمس الفرنسي) – خليفة كوليبالي (نانت الفرنسي) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي)

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