قوائم أمم إفريقيا - أليو ديانج ونجوم الدوريات الأوروبية في قائمة مالي
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 18:44
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها على أراضي الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
وشهدت القائمة استدعاء أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، حيث تم إخطار النادي الأحمر باستدعاء اللاعب رسميا.
ويلعب منتخب مالي في المجموعة السادسة مع تونس وموريتانيا وجامبيا.
حراسة المرمى: ديجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) – إسماعيلي ديارا دياوارا (مالمو السويدي)
خط الدفاع: هاماري تراوري (رين الفرنسي) – فالاي ساكو (جيماريش البرتغالي) – شارل بلوندا تراوري (نانت الفرنسي) – ماساديو هايدارا (لانس الفرنسي) – مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) – بوباكار كيكي كوياتي (ميتز الفرنسي) – سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) – موسى سيساكو (ستاندار دو لياج البلجيكي) – إيساكا ساماكي (هورويا الغيني)
خط الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) – لاسانا كوليبالي (سالرنيتانا) – أمادو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – نجيسان كوامي رومينيج (تروي الفرنسي) – أداما تراوري (هاتاي سبور التركي) – إيف بيسوما (برايتون الإنجليزي) – حميدو تراوري (جيرسون سبور التركي)
خط الهجوم: موسى دجينبو (ساوثامبتون الإنجليزي) – أداما تراوري (شريف تيراسبول المولدوفي) – موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) – إبراهيما كونيه (سارسبورج النرويجي) – البلال توريه (ريمس الفرنسي) – خليفة كوليبالي (نانت الفرنسي) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي)