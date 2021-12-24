قوائم أمم إفريقيا - أليو ديانج ونجوم الدوريات الأوروبية في قائمة مالي

أعلن محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها على أراضي الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وشهدت القائمة استدعاء أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، حيث تم إخطار النادي الأحمر باستدعاء اللاعب رسميا.

ويلعب منتخب مالي في المجموعة السادسة مع تونس وموريتانيا وجامبيا.

حراسة المرمى: ديجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) – إسماعيلي ديارا دياوارا (مالمو السويدي)

خط الدفاع: هاماري تراوري (رين الفرنسي) – فالاي ساكو (جيماريش البرتغالي) – شارل بلوندا تراوري (نانت الفرنسي) – ماساديو هايدارا (لانس الفرنسي) – مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) – بوباكار كيكي كوياتي (ميتز الفرنسي) – سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) – موسى سيساكو (ستاندار دو لياج البلجيكي) – إيساكا ساماكي (هورويا الغيني)

خط الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) – لاسانا كوليبالي (سالرنيتانا) – أمادو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – نجيسان كوامي رومينيج (تروي الفرنسي) – أداما تراوري (هاتاي سبور التركي) – إيف بيسوما (برايتون الإنجليزي) – حميدو تراوري (جيرسون سبور التركي)

خط الهجوم: موسى دجينبو (ساوثامبتون الإنجليزي) – أداما تراوري (شريف تيراسبول المولدوفي) – موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) – إبراهيما كونيه (سارسبورج النرويجي) – البلال توريه (ريمس الفرنسي) – خليفة كوليبالي (نانت الفرنسي) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي)