مجموعة مصر – لاعبو الدوري البرتغالي على رأس قائمة غينيا بيساو

بقائمة مدعمة لاعبين كثر من الدوري البرتغالي، ستخوض غينيا بيساو بطولة أمم إفريقيا 2021.

أعلن باسيرو كاندي قائمة منتخب غينيا بيساو للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021.

قائمة غينيا بيساو شهدت انضمام 24 لاعبا فقط، من بينهم 12 لاعبا في الدوري البرتغالي، بجانب جوديلسون جوميش لاعب موناكو، وموريتو كاساما لاعب ستاد ريمس.

وجاءت قائمة غينيا بيساو كالتالي:

حراسة المرمى: جوناس مينديش (بيرامار) – ماوريس جوميش (أيلا نابا) – مانويل ماما بالدي (فيتزيلا).

الدفاع: يوليانو تشوبيلا جوميش (بورتو) – فالي كاندي (بورتيمونينسي) – مانسوني سوريانو (موريرينسي) – ليونيل أوتشا ألفيش (مارينهينسي) – أوريسيو جونيور (فرانكوينسي) – أوبا سانجاتي (ليكسيوس) – فيرناندي ميندي (ألوا أتليتيك).

الوسط: جوديلسون جوميش (موناكو) – خورخي برايما (فيرينسي) – جواو خواكيتي (فرانكوينسي) – موريتو كاساما (ستاد ريمس) – ألفا سيميدو (فيتوريا جيماريش) – بانوتشي بيريرا كامارا (بلايموث).

الهجوم: ماما سامبا بالدي (تروا) – بيكيتيه سيلفا (الشعلة) – خورخي باربوسا (وسيلا بلوك) – ماورو تيكشيرا (سيون) – جوزيف مينديش (نيور) – ستيف براهيم عمر (سوشو) – فريدريك ميندي (فيتوريا شيتوبال).

غينيا بيساو تشارك في البطولة للمرة الثالثة تاريخيا بعد نسختي 2017، و2019.

وتتواجد غينيا بيساو في المجموعة الرابعة رفقة مصر، ونيجيريا، والسودان.

مصر تبدأ مشوارها في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، قبل مواجهة غينيا بيساو يوم 15 يناير بالجولة الثانية.