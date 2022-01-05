قوائم أمم إفريقيا – جامبيا تخوض أكبر تحدي بالشباب.. وتواجد "شبيه كاكا"

أعلن توم ساينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا قائمة فريقه النهائية المستدعاة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب جامبيا في المجموعة السادسة بجوار كل من تونس ومالي وموريتانيا في مشاركته الأولى تاريخيا في البطولة.

وشهدت القائمة تواجد لاعب محلي وحيد هو إبراما سوهنا من نادي فورتشين الجامبي بالإضافة لتواجد العديد من اللاعبين الشباب الذين لم يتخطوا الـ23 عاما.

كما شهدت القائمة تواجد موسى بارو المحترف في صفوف بولونيا الإيطالي والذي يُطلق عليه شبيه ريكاردو كاكا.

وقال عنه وكيل أعماله والذي اكتشفه عندما كان طفلا في جامبيا: "حينما رأيته يلعب ذكرني بريكاردو كاكا في طريقة لعبه ورؤيته في الملعب وطريقة تمريراته".

تعرف أكثر على موسى بارو من هنا

وجاءت قائمة جامبيا التي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: مودبو جوبي (بلاك لبوباردز الجنوب إفريقي) - بوبكار جايي (روت فايز الألماني) – شيخ سيبي (فيرتوس فيرونا الإيطالي).

الدفاع: با موجو جاني (ديتكون السويسري) – عمر كولي (سامبدوريا الإيطالي) – بابكر سنيه (بدون ناد) – محمد مباي (برومولا السويدي) – إبيو توراي (سالفورد سيتي الإنجليزي) – نواه سونكو سوندبرج (أوسترسوند السويدي) – جيمس جوميز _(هورسينز الدنماركي) – سيدي جانكو (بلد الوليد الإسباني).

الوسط: إبراما سوهنا (فورتشين الجامبي) – سليمان ماري (جينك البلجيكي) – داودا نجوم (برونسوجي الدنمارك) – موسى بارو (بولونيا الإيطالي) – أبيلي جالو (سيرانج البلجيكي) – بابكر جوبي (جينبوك الكوري الجنوبي) – يوسفا بوب (بيتشينزا الإيطالي) – أبو أدامز (فورست جرين روفرز الإنجليزي) – إبراما داربوي (روما الإيطالي).

الهجوم: أسان سيساي (زيورخ السويسري) – لمين جالو (فيهرفار المجري) – بوبكر تراولي (عجمان الإماراتي) – محمد باداموسي (كوتريخت البلجيكي) – إيبراما كولي (سيبزيا الإيطالي) – يوسيفا نيجي (بوافيشتا البرتغالي) – ديمبو دابوري (شيخاتيور البيلاروسي).