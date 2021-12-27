قوائم أمم إفريقيا – استبعاد أوباما من غينيا الاستوائية.. وضم لويس إنريكي وإيمليو نسوي

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

غينيا الاستوائية

أعلن المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية خوان ميتشا قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة كل من الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون.

وشهدت القائمة إعادة استدعاء بيدرو أوبا مهاجم فوتورو كينج، وآيتور مبيلا حارس مرمى سوموزاس ولويس إنريكي نسوي من كانو سبورت.

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كما شهدت ضم إيمليو نسوي لاعب ميدلزبره وأبويل القبرصي السابق وصاحب هدف التأهل للبطولة للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

هذا بالإضافة لكارلوس أكابو لاعب قادش الإسباني.

فيما استبعد المدير الفني لغينيا الاستوائية سالومون أوباما لاعب نادي موستولس الإسباني المتواجد في الدرجة الرابعة.

وجاءت القائمة التي ضمت 28 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: خيسوس لازارو أونو "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- مانويل سابونجا مبارا "فيتورو كينجس الغيني الاستوائي"- أيتور مابيلا "سوموزاس الإسباني"- ماريانو ماجنو مبا

في الدفاع: كارلوس أكابو "قادش الإسباني"- كوزمي أنفين "ديبورتيفو يونيداد الغيني الاستوائي"- ميجيل أنخيل ماي "فيتورو كينجس الغيني الاستوائي"- ساؤول بيسيل كوكو "لاس بالماس الإسباني"- مارفين أنيبوه "سي بي كاسيرينو الإسباني"- لويس ألبرتو ميسيجوير "سي دي إيه نافالكرنيرو الإسباني"- لويس إنريكي نسوي "كانو سبورت الغيني الاستوائي"- روبن بيلما رودريجيز "هيركوليس الإسباني"- إستيبان أوبيانج "أنتيكيرا الإسباني"- باسيليو ندونج "أي كي ستارت النرويجي"

في الوسط: خافيير أكابو "إيبيزا الإسباني"- فيديريكو بيكورو "هيركوليس الإسباني"- سانتياو إنيمي "نانتس الفرنسي"- أليخاندرو بالبوا "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- دوريان جونيور "لانجيرو الإسباني"- خوسيه ماشين "مونزا الإيطالي"- بابلو جانيت "ريال مورسيا الإسباني"- يانيك بويلا "خيمناستيك الإسباني"- لويس ميجيل نلافو "سبورتنج براجا البرتغالي"

في الهجوم: خوان خوسيه سيافا "أولمبياكوس اليوناني"- إيفان سالفادور إيدو "فوينلابرادا الإسباني"- إيمليو نسوي "بدون ناد"- خوسيه أنطونيو ميراندا "نيكيو فولوس اليوناني"- بيدرو أوبا أسو "فيتورو كينجس الغيني الاستوائي"

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