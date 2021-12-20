قوائم كأس أمم إفريقيا - غينيا تستدعي كيتا وموريبا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 14:54

كتب : محمد عبد العظيم

نابي كيتا - ليفربول - هدرسفيلد

أعلن كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا عن قائمة فريقه المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 المنتظر انطلاقها في التاسع من يناير المقبل على أراضي الكاميرون.

وشهدت القائمة وجود نابي كيتا نجم وسط ليفربول الإنجليزي، وإيلايتش موريبا لاعب وسط لايبزج الألماني حاليا، وبرشلونة الإسباني سابقا.

وجاءت قائمة غينيا كالتالي:

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حراسة المرمى: علي كيتا (أوسترسوندس السويدي) – موسى كامارا (هورويا الغيني) – إبراهيما كونيه (هيبرنيانز المالطي)

خط الدفاع: سايدو سو (سانت إيتيان الفرنسي) – فلورنتان بوجبا (سوشو الفرنسي) – عثمان كانتي (إف سي باريس الفرنسي) – محمد علي كامارا (يانج بويز السويسري) – با كوناتيه (بوتيف بلوفديف البلغاري) – إيسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) – أنطوان كونتيه (أونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني) – مايكل ديرستام (ساربسورج النرويجي)

خط الوسط: أمادو دياوارا (روما) – إبراهيما سيسيه (سيراينج البلجيكي) – موري كوناتيه (سانت ترويدن البلجيكي) – "إيلايتش" موريبا كوروما (لايبزج الألماني) – مامادو كانيه (نيفتشي باكو الأذربيجاني) – أجيبو كامارا (أولمبياكوس اليوناني) – نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – إبراهيما كونتيه

خط الهجوم: سيدوبا سوماه (الكويت الكويتي) – مورجان جيلافوجي (إف سي باريس الفرنسي) – لامارانا ديالو (جيرنوبل الفرنسي) – مارتينيز كانتي (كايرات ألماتي الكازاخستاني) – محمد بايو (كليرمون الفرنسي) – سوري كابا (لوفين البلجيكي)

وتلعب غينيا في المجموعة الثانية لكأس الأمم مع السنغال وزيمبابوي ومالاوي.

نابي كيتا غينيا ليفربول موريبا
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