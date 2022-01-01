قوائم أمم إفريقيا - مبولو يقود مالاوي والهداف فيري ضمن الخماسي الاحتياطي

السبت، 01 يناير 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

مبولو - مالاوي

أعلنت مالاوي قائمة لاعبيها المشاركة في كأس إفريقيا 2021 التي تنطلق يوم 9 يناير الجاري في الكاميرون.

وشهدت القائمة وجود جيرالد فيري جونيور هداف الجيل الحالي ضمن الخماسي الاحتياطي بينما غاب عنها مايك مكواتي لاعب وسط بولوكوين سيتي الجنوب إفريقي.

وجاءت القائمة التي تضم 28 لاعبا:

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حراس المرمى: إرنست كاكهوبوي (بيج بوليتس) - ويليام ثول (مايتي واندررز) - شالرز ثوم (سيلفر سترايكرز)

الدفاع: ليمبيكاني مزافا (أمازولو الجنوب إفريقي) - دينيس شيمبيزي (بولوكوين سيتي الجنوب إفريقي) - مارك فوديا (سيلفر سترايكرز) - جومزجاني شيروا (بيج بوليتس) - لورنس شازيا (سيفو يونايتد) - ستانلي سانودي (مايتي واندررز) - بيتر شولوبي (مايتي واندررز)

وسط الملعب: جون باندا (سونجو الموزمبيقي) - شالرز بيترو (شيريف المولدوفي) - شيمويموي إدانا (بيج بوليتس) - شيكوتي شيروا (ريد ليونز) - روبن نجالاندي (سان جورج الإثيوبي) - ياميكاني شيستر (مايتي واندررز) - ميسيوم ميهوني (بلو إيجلز) - فرانسيسكو مادينجا (ديلا جوري الجورجي) - بيتر باندا (سيمبا التنزاني) - زيبرون كاليما (سيلفر سترايكرز)

الهجوم: ريتشارد مبولو (باروكا الجنوب إفريقي) - كودا مويابا (بولوكوين سيتي الجنوب إفريقي) - جابادينيو ماهانجو (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي)

الاحتياطي: برايتون مونتالي (سيلفر سترايكرز) - بول ندلوفو (مافكو) - ستين ديفي (سيلفر سترايكرز) - نورشارد شيمبالانجا (مافكو) - جيرالد فيري جونيور (باروكا الجنوب إفريقي)

ويشارك الاحتياطيون في البطولة بشكل عادي لكن يحق لكل فريق إدراج 23 لاعبا فقط في لائحة كل مباراة.

وتشارك مالاوي للمرة الثالثة في كأس إفريقيا بعدما ودعت من الدور الأول في 1984 و2010.

وتستهل مبارياتها ضد غينيا في 10 يناير ثم تواجه زيمبابوي في 14 يناير.

وتختتم دور المجموعات بمواجهة السنغال، وصيفة النسخة الأخيرة، في 18 يناير.

مالاوي كأس إفريقيا
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