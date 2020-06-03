حتى لا يفوتك ثلاثاء كروي بطعم ما قبل كورونا.. ملخص قرارات الأهلي ورد تركي وهجوم مرتضى وموقف عاشور وإكرامي

هل تتذكر يوم الثلاثاء الكروي في عصر ما قبل انتشار فيروس كورونا عندما كان يمتلئ اليوم بالكثير من مباريات دوري أبطال أوروبا ومعها أحيانا مباريات في الدوري المصري وأيضا بعض الأزمات على الساحة الكروية المصرية.

باستثناء المباريات فقط بسبب توقف النشاط الرياضي، كان أمس الثلاثاء يوما حافلا بالأخبار الهامة والأحداث الكروية القوية التي لا تتكرر كثيرا، ليذكرنا بأيام الثلاثاء الكروية السابقة التي عرفناها قبل الكورونا.

يوم حافل بالأخبار الهامة والتصريحات القوية والأحداث التي لا تتكرر كثيرا في كرة القدم المصرية.

بداية بقرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي بشأن ما الأحداث التي وقعت في الأيام السابقة والمتعلقة بمباراة اعتزال حسام عاشور قائد الفريق، وأيضا هجوم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

ثم رد تركي آل الشيخ على بيان الأهلي.

ومستقبل حسام عاشور مع الأهلي وإعلان نادي بيراميدز الحصول على توقيع شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء.

وأخيرا تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي هاجم خلالها إدارة القلعة الحمراء بسبب البيان الذي أصدره المجلس.

ويستعرض معكم FilGoal.com كل أحداث الثلاثاء الكروي بالتسلل الزمني لوقوعها.

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