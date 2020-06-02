تركي آل الشيخ: أخيرا قبل الأهلي استقالتي.. الكرة الآن في ملعب وزير الرياضة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 17:12

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني على بيان مجلس إدارة الأهلي الذي صٌدر منذ قليل.

وأصدر الأهلي بيانا قبل قليل يؤكد خلاله رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين للأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخيرا الاستقالة اتقبلت، الكرة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، ياريت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء".

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بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما خرج حسام عاشور قائد الأهلي بتصريحات عبر خلالها عن غضبه لتجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء طلبه بشأن تنظيم مباراة اعتزاله.

ثم تبادل تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأحمر الاتهامات.

ليصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله على الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء مجلس الإدارة لبحث كل الأمور المثارة على الساحة الرياضية المصرية في الأيام القليلة الماضية.

وانتهى الاجتماع بإعلان الأهلي رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، وتوجيه الشكر لحسام عاشور وإلغاء كل الاستثناءات التي قدمها له النادي قبل شهور بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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