أجايي: رحيل أزارو؟ ممكن أن يتعاقد برشلونة مع مدرب ويطلب رحيل ميسي.. وافتقد السعيد بشدة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 00:53

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - عبد الله السعيد - أجاي

يفتقد النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي، عبد الله السعيد بشدة في صفوف الأهلي، وقال عن رحيل وليد أزارو "ممكن أن يتعاقد برشلونة مع مدرب ويطلب رحيل ميسي".

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

مهاجم الأهلي قال: "افتقد عبدالله السعيد بشدة واللعب بجانبه، في البداية كنت لا أفهمه ولكن بعد ذلك أصبحنا متفاهمين بدرجة كبيرة، وقد وصلت درجة التفاهم في الملعب بيننا حتى وإن لم نتحدث قبل المباريات".

وتابع عبر قناة النهار "الجميع يعلم قيمة عبدالله السعيد في الملعب، فهو لاعب مميز جدا، ويضيف الكثير لأي فريق يلعب ضمن صفوفه، وشخصية محترمة وجيدة أيضا".

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وأضاف "أنا على وجه الاخص افتقده كثيرا، ولكن أنباء تراجع مستوايّ بعد رحيله، غير صحيحة نهائيا".

وأردف "بعد رحيله أصبحت منسجما مع لاعبين آخرين بالفريق وهذه هي كرة القدم، فإذا رحل شقيقك من الفريق إذا كان بنفس الفريق فعليك أنت أن تواصل اللعب في ناديك والتأقلم مع الوضع".

وعن رحيل المغربي وليد أزارو على سبيل الإعارة "لا أعتقد أن رحيل أزارو عن الأهلي بسبب سوء تفاهم أو بسبب عدم إحرازه الأهداف، فأزارو كان هداف الدوري المصري بالإضافة إلى تسجيله عدد من الأهداف قبل الرحيل".

وأوضح "ميسي ورنالدو يهدران الفرص لذلك لا أعتقد رحيل أزارو بسبب تلك الظاهرة خاصة أنه سجل الكثير من الأهداف".

وأكمل "من الممكن أن يتعاقد نادي برشلونة مع أحد المدربين ويبلغهم بعدم رغبته في ميسي وعدم قناعته بمستواه، وأنه يرغب في التعاقد مع لاعب أخر، فهذه هي كرة القدم، ورحيل أزارو عن الأهلي لا يعني أنه مهاجم سيئ".

المغربي انتقل لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وتطرق للحديث عن مشكلة مروان محسن قائلا: "كل مهاجم ولاعب يرغب في تسجيل الأهداف، ولكن مروان محسن حظه سيء للغاية وأتمنى له مزيدا من التوفيق، كما أن حظه سيء لتعرضه إلى الإصابة في فترة صعبة، ولكنه من أفضل المهاجمين في الدوري المصري".

وأتم "لا أعتقد أن الضغوطات التي تمثلها عليه الجماهير في مصلحته أو في مصلحة النادي، أتمنى دعم الجماهير له، فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات كثيرة".

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