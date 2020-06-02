هاني سعيد: زيزو اختلط عليه الأمر.. بيراميدز لم يوقع مع إكرامي حتى الآن

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن ناديه لم يوقع رسميا حتى الآن مع حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي.

وقال هاني سعيد عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "عندما نتعاقد مع أي لاعب نعلن عبر القنوات الرسمية لنا".

وعن تصريحات المستشار الفني للنادي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والتي كشف فيها توقيع إكرامي على عقود انضمامه للفريق قال: "ربما اختلط عليه الأمر ولا توجد مشكلة معه فهو قامة كبيرة في النادي".

وأكد "إكرامي سيكون صفقة هامة لنا حال ضمه فهو لاعب كبير وسيكون في صفقة انتقال حر كذلك وبالطبع نفكر في ضمه".

وأكمل "اللاعب المصري الوحيد الذي قمنا بضمه رسميا حتى الآن هو أحمد فتحي".

وعن هل تواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع بيراميدز بشأن تحديد موعد مباريات نصف نهائي الكونفدرالية أجاب "لم يحدث حتى الآن".

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