مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي عقب اجتماعه ظهر أمس الثلاثاء.

وفي مداخلة مطولة مع قناة الزمالك وجه مرتضى منصور 10 رسائل نارية لمجلس إدارة الأهلي.

وتحدث مرتضى منصور خلال تصريحاته عن هجوم الأهلي على تركي آل الشيخ ورفع اسمه من قائمة الرئاسة الشرفية للنادي.

وأيضا عن أزمة لقب نادي القرن ومستقبل حسام عاشور قائد الأهلي الحالي.

وكل ما يلي جاء على لسان مرتضى منصور:

1- المستشار القانوني للأهلي محمد عثمان كان يعمل محامي في مكتبي وقررت طرده منذ عدة سنوات.

2- 3 من أعضاء مجلس إدارة الأهلي ومن بينهم خالد مرتجي رفضوا قرارات محمود الخطيب الذي أصدرها بعد اجتماع المجلس.

3- كنت أتصور أن مجلس الأهلي تقبل اعتذار محمد سراج لأنه هاجم تركي آل الشيخ ومسؤولي الزمالك، لكني فوجئت أنهم تقبلوا اعتذاره لأنه أدلى بتصريحات دون الحصول على إذن المجلس.

4- الأهلي يقول في بيانه أنهم تحملوا ما لم يتحمله بشر، فما رأيهم في سباب الجماهير المستمر لي ولشيكابالا ولتركي آل الشيخ.. نحن في الزمالك من تحملنا ما لم يتحمله بشر.

5- إدارة الأهلي أساءت إلى اسم النادي العريق.

6- محمود الخطيب حصل من تركي آل الشيخ على 261 مليون جنيه من أجل تمويل حملته الانتخابية والآن يرد له الجميل برفع اسمه من قائمة الرئاسة الشرفية في النادي.

7- مجلس الأهلي يقول أنه سيعيد هدايا وساعات تركي آل الشيخ له.. كيف ذلك وأن كل هذه الهدايا تم بيعها منذ فترة طويلة.

8- مجلس الأهلي يريد رفع قضية ضد الزمالك بسبب تعليق لافته مكتوب عليها نادي القرن الحقيقي، بنفس المنطق سيرفع وزير النقل قضية ضد محمود حمدي لأنه يسمي نفسه الونش، وسيرفع وزير الطيران قضية ضد شيكابالا لأن لقبه الأباتشي.

9- تركي آل الشيخ لن يترك حسام عاشور بعد ما فعله به النادي الأهلي.

10- تركي آل الشيخ تعاقد للزمالك مع فرجاني ساسي وحمدي النقاز وكريستيان جروس وعندما قرر عدم دعم الزمالك لم نتطاول عليه وقدمنا له الشكر لأنه شخص محترم ولأن الزمالك ناد مبادئ وقيم.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما خرج حسام عاشور قائد الأهلي بتصريحات عبر خلالها عن غضبه لتجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء طلبه بشأن تنظيم مباراة اعتزاله.

ثم تبادل تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأحمر الاتهامات.

ليصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله على الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء مجلس الإدارة لبحث كل الأمور المثارة على الساحة الرياضية المصرية في الأيام القليلة الماضية.

وانتهى الاجتماع بإعلان الأهلي رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، وتوجيه الشكر لحسام عاشور وإلغاء كل الاستثناءات التي قدمها له النادي قبل شهور بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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