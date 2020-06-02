تقارير: النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش على خطى كاريوس

يقترب محمد النني لاعب وسط أرسنال المعار لبشكتاش من الرحيل عن ناديه التركي حسب تقارير صحفية.

النني يلعب في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال منذ بداية الموسم الجاري.

وأفادت جريدة أكسام أن عدم حصول النني على راتبه في الأشهر الأخيرة يعجل برحيله عن النادي قريبا.

وأوضح التقرير أن إصرار الدولي المصري على الحصول على راتبه كاملا وعدم قدرة النادي على فعل ذلك يقرب الطرفين من الانفصال.

صحيفة فاناتيك التركية ذكرت يوم الإثنين أن النني رفض تخفيض راتبه عن شهري إبريل ومايو، وأشارت إلى أن إدارة النادي التركي اجتمعت مع لاعبي الفريق لاقتراح تخفيض أجورهم عن الشهرين اللذين شهدا توقف كرة القدم في تركيا.

وكتبت أن معظم اللاعبين وافقوا على المقترح لكن النني (27 عاما) رفض تخفيض راتبه، لكنه يخوض تدريبات فريقه بشكل طبيعي، وذلك قبل أيام قليلة من استكمال الموسم.

ومثل معظم الدوريات في العالم، توقف الدوري التركي في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا لكنه سيستأنف في 12 يونيو المقبل.

وكان الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول المعار لبشكتاش قد فسخ عقده مع النادي التركي مطلع مايو المنصرم بسبب عدم الحصول على راتبه في الأشهر الأخيرة.

وقال كاريوس حين فعل ذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد أنهيت اليوم تعاقدي مع بشكتاش، يؤلمني أن ينتهي الأمر بهذا الشكل ولكنني فعلت كل شيء لحل الموقف بشكل ودي".

وأضاف "كنت صبورا لعدة أشهر وتحدث مع إدارة النادي أكثر من مرة، لكن للأسف لم يحاولوا حل المشكلة، كما رفضوا اقتراحي بالمساعدة حين وافقت على تخفيض الراتب".

من جانبه، رد النادي التركي على ما فعله الحارس الألماني في بيان: "أبلغنا كاريوس أنه أنهى عقده مع النادي من جانب واحد قبل انتهاء مدته بشهر واحد".

وأضاف البيان "للأسف لم نتمكن من التوصل لاتفاق معه، حيث تزايد تأثير فيروس كورونا في العالم وأصبح النشاط الرياضي غير واضح المعالم".

وشدد البيان "أبلغنا نادي ليفربول أن جميع الحقوق القانونية محفوظة فيما يتعلق بالأضرار التي قد تحدث بسبب ذلك".

وتتبقى 8 جولات في الدوري التركي ويحتل بشكتاش المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن طرابزونسبور المتصدر.