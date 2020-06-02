الجنايني: استئناف الدوري وارد وتتويج الأهلي بطلا حال الإلغاء "مستبعد".. وموقف الكأس

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إن استئناف الدوري للموسم الجاري وارد بنسبة 50%.

صرح الجنايني عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كل لجنة باتحاد الكرة أعدت تقريرا شاملا، ولم تختلف التقارير كثيرا عن استرشادات الاتحاد الدولي ولجنته الطبية، نحضر أنفسنا بسيناريوهات عديدة، والقرار أولا وأخيرا للدولة بنسبة ١٠٠٪".

وبسؤاله عن رغبة اللجنة الخماسية في عدم استكمال الموسم، رد عمرو الجنايني "أقسم بالله أفضل نجاح لي هو استكمال النشاط، لكن أولويات العالم صحة الناس، ولا يمكن استئناف النشاط إلا باحترازات طبية مشددة".

وأشار "الكل يعلم ارتباطات الأندية والمنتخبات في الموسم الجديد، سيأتي وقت معين سيكون من غير الممكن استكمال الدوري مع مد التأجيل لفترات أخرى، لأنه من المفترض إنهاء الموسم الجديد في الأول من يونيو ليستعد المنتخب الأولمبي لدورة طوكيو في 21 من الشهر ذاته".

وكشف "تصورنا لاستئناف الدوري أن يلعب كل فريق مباراتين في الأسبوع، ننتظر قرار الدولة ورئاسة الوزراء، أما كأس مصر سيلعب بدون مشاكل لأن مخاطرة ٩ مباريات أقل بالطبع من مخاطر ١٤٧ مباراة".

وتطرق رئيس اتحاد الكرة للحديث عن تتويج بطلا للدوري حال إلغاء الموسم الجاري، قائلا "الكل يتحدث من إطار مصلحته فقط، بينما ننظر لمصلحة الكرة المصرية، لدينا سوابق .. في مصر نحن سباقون في كل شيء مثل اللعب بدون جماهير وإلغاء الدوري لظروف قهرية بقرار من الدولة، كل ذلك يؤخذ في الاعتبار".

وواصل رئيس اتحاد الكرة "من الصعب فرض أمور اعتبارية على كل الدرجات، يتبقى ١٧ جولة وهناك أندية لعبت مباريات أقل، لذا الموقف صعب جدا، وتتويج فريق بلقب الدوري خيار مستبعد، وحينها كيف نحدد من يصعد أو يهبط".

اللائحة والانتخابات

في سياق آخر، أضاف رئيس اللجنة الخماسية "كل ما يثار حول اللائحة اجتهادات، هناك أمور تتعلق بالقانون واللوائح المصرية.. بند الثماني سنوات قيد النقاش بيننا وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وننتظر استطلاع رأي الجمعية العمومية وكذلك الإطلاع على القانون المصري".

وأردف "هناك بنود ما زالت قيد البحث والدراسة، ولكن الأزمة الحالية أخرت الحسم، وسنتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد يوم 15 يونيو المقبل انتظارًا لقرار الدولة بشأن إمكانية استئناف النشاط الرياضي".

وأوضح "قول واحد مدة مجلس إدارة اتحاد الكرة وفقا للقانون المصري ٤ سنوات أو بعد انتهاء الدورة الأولمبية أيهما أقرب، هذا البند لا يقبل أي استثناء من الفيفا".

وتابع "لا يمكن دعوة الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة قبل ٣٠ يونيو.. من الوارد أن تتم هذه الخطوة في منتصف أغسطس، والانتخابات لن تكون قبل نوفمبر".

كل هذه الاحتمالات تقود لمد عمل اللجنة الخماسية لعام إضافي، وهنا ردعمرو الجنايني "هذا تكليف من الدولة لا يمكن التأخر عنه، وإلا يكون هروبا".

ونوه "اذا كان الأمر بيدي، أتمنى زيادة عدد أعضاء اللجنة الخماسية، فالملفات عديدة وحجم العمل جبار، ولكن القرار لا يخصني وحدي، انضمام فرد جديد سوف يساعد ولكن يستغرق وقتا للتأقلم معه في طريقة العمل".

وأكد "لم أصرح بأننا لن نشرف على الانتخابات القادمة، هذه أحد مهام اللجنة الخماسية المكلفين بها من الفيفا ووقعنا على إقرار بذلك".

وأتم عمرو الجنايني تصريحاته "من الوارد أن أستشير أي شخصيات من خارج اللجنة الخماسية للاستفادة من خبراتهم مثل أحمد شوبير أو هاني أبو ريدة أو غيرهم، ولكن أنفذ ما أراه صحيحا، ولا أسمح بتدخل أحد في عملي".

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