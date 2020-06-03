أجايي: تربطني علاقة طيبة بـ شيكابالا.. وحالة وحيدة قد تجعلني ألعب لـ الزمالك

تحدث النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي عن علاقته بـ محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الزمالك، كما تحدث عن إمكانية الانتقال للزمالك.

جونيور أجاي النادي : الأهلي شيكابالا النادي : الزمالك الأهلي

وتمنى أن يلعب بجوار محمد أبو تريكة في الأهلي.

مهاجم الأهلي تحدث عن علاقته بقائد الزمالك قائلا: "عندما أقدم مباريات جيدة، يراسلني شيكابالا برسالة مباركة كما أفعل ذلك أيضا، وأمتلك علاقات طيبة مع أكثر من لاعب آخر خارج الأهلي".

وتابع عبر قناة النهار "بعد مباراة السوبر الأخيرة في الإمارات، أرسل لي شيكابالا رسالة وقال لي حظا موفقا، وقمت بالرد على رسالته بالمباركة على الفوز، فهناك علاقة طيبة بيننا، وكرة القدم عبارة عن صداقة وروح رياضية".

وعن اللعب بجوار أبو تريكة "الجميع يعرف محمد بركات ومحمد أبو تريكة بالإضافة إلى عماد متعب، جميعهم لاعبين عظماء، منذ نشأة الأهلي حتى الوقت الجاري وكنت أتمنى اللعب بجانبهم".

وواصل "رغم تلك الأسماء لكني كنت أتمنى اللعب بجانب محمد أبو تريكة فهو لاعب صنع إنجازات عظيمة، واعتزل قريبا وكنت أتمنى مزاملته في الملعب".

وردا على إمكانية ارتداء قميص الزمالك: "لن انتقل إلى صفوف نادي الزمالك نهائيا إذا حدثت مفاوضات، ولن انتقل إلى الزمالك إلا إذا قام الزمالك بالتفاوض مع الأهلي ووافق الأهلي على ذلك العرض".

وأتم "لو خرجت للإحتراف في أوروبا ورحلت عن الأهلي ودخل الزمالك في مفاوضات معي فلن أعود للعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط".

video:1

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر