إكرامي عن انتقاله إلى بيراميدز: سأعلن في الوقت المناسب كل شيء

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - شريف إكرامي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إنه سيعلن وجهته المقبلة في الوقت الذي يراه مناسبا.

جاء ذلك في إطار تعليقه على تصريحات المدير الرياضي لبيراميدز هاني سعيد الذي أكد فيها أن ناديه لم يوقع على عقود ضم إكرامي رسميا.

وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "تشرفت بتصريحات المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن ا‘مكانية انتقالي لصفوفهم الموسم المقبل".

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وواصل "وأؤكد علي ما أشرت اليه في فبراير الماضي إني سوف أكون أول من يعلن عن وجهتي المقبلة وفي التوقيت المناسب".

وأتم إكرامي "شكر مستحق لإدارة ومسئولي نادي بيراميدز علي الاحترافية والتوضيح".

يذكر أن التوضيح الذي يقصده إكرامي جاء بعدما أعلن المستشار الفني لبيراميدز عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" عن توقيع إكرامي على عقود انضمامه للفريق رسميا وهو ما نفاه هاني سعيد في وقت لاحق.

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