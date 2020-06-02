مجلس الأهلي يجتمع الواحدة ظهرا عن طريق الفيديو كونفرينس

يجتمع مجلس إدارة الأهلي اليوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع بتقنية فيديو كونفرينس لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وعلم FilGoal.com الملفات التي ينوي مجلس إدارة الأهلي مناقشتها وهي:

- آخر التطورات الخاصة بملف اعتزال حسام عاشور ومراجعة قرار مجلس الإدارة بالنسبة له. (طالع الأهلي يغرم عاشور)

- اختراق الحظر الإعلامي الخاص بالنادي بعد تناول أمور خاصة بالأهلي في وسائل تواصل اجتماعي.

- حماية حقوق النادي والحفاظ على مكتسباته وتاريخه في قضايا مختلفة.

- موقف النادي والأنشطة الرياضية والاجتماعية في ضوء مستجدات تطورات تفشي وباء كورونا واقتراب العودة التدريجية حسب قرارات مجلس الوزراء.

ولا يزال النشاط الرياضي متوقفا في مصر منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 16 نقطة عن الوصيف المقاولون العرب.

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