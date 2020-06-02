مدير الإعلام السابق في كاف: لم أشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن.. هذه كانت مهمتي

نفى فيكن جيزمجيان مدير العلاقات العامة والإعلام السابق في الاتحاد الإفريقي مشاركته في وضع معايير اختيار نادي القرن في قارة إفريقيا.

وقال جيزمجيان عبر قناة الزمالك: "في عام 1994 وضع الاتحاد الإفريقي معايير اختيار نادي القرن ولم أشارك في وضع هذه المعايير".

وأضاف "مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي وقتها هو من وضع المعايير بعد موافقة اللجنة الفنية في الاتحاد ورئيس الكاف".

وواصل "مهمتي كانت احتساب نقاط كل ناد لتحديد من هو نادي القرن الإفريقي".

وتابع "وقتها لم يهتم أحد بهذه المعايير وطريقة اختيار نادي القرن".

وأتم تصريحاته "لم أقتنع بهذه المعايير ولكن بسبب منصبي وقتها في الاتحاد الإفريقي لم يكن لي رأي في هذا الأمر".

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