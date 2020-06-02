تقرير: 17 يونيو حسم مصير دوري أبطال أوروبا.. الأقرب إلغاء الذهاب والإياب وإقامته بالبرتغال

يجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم 17 من شهر يونيو الجاري لإعلان مصير بطولاته القارية هذا الموسم بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه دون إعلان رسمي فالأقرب أن يكون نهائي المسابقة يوم 29 أغسطس، لكن تضغط الأندية للحصول للمزيد من أيام الراحة قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.

وأوضح التقرير أن الأقرب هو إقامة المباريات من دور ربع النهائي دون نظام الذهاب والإياب على أن تلعب في مدينة واحدة.

ويشير التقرير إلى أن مدينة اسطنبول التركية على وشك الانسحاب الرسمي من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب مشاكل اقتصادية عند اضطرار اللعب بدون جماهير.

وكشف التقرير على أن مدينة لشبونة هي الأقرب لاستضافة الأدوار النهائية وبالأخص نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة.

ويأتي ذلك رغم أنه من المتبقي 4 مباريات في ثمن النهائي تم تأجيلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبالتالي من المتوقع أن يخفض يويفا مباريات دوري الأبطال من 17 مباراة إلى 11 فقط.

وكانت الدوريات الخمس الكبرى قد أعلنت مواعيد استئناف ونهاية الموسم بعد العودة، باستثناء الاتحاد الفرنسي الذي أعلن إلغاء ما تبقى من الموسم.

وينتهي الدوري الإسباني يوم 19 يوليو المقبل، بينما ينتهي الدوري الألماني يوم 27 يونيو والكأس في 4 يوليو.

أما إنجلترا فينتهي الدوري يوم 26 يوليو والكأس في 1 أغسطس، وأخيرا ينتهي الدوري الإيطالي 2 أغسطس بينما الكأس في 17 يونيو.

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