مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

شرح محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي أسباب رفع النادي الأحمر اسم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية من قائمة الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.

وأصدر الأهلي بيانا أعلن خلاله رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرئاسة الشرفية للنادي. (طالع التفاصيل)

وسبق وأعلن تركي آل الشيخ تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي.

وقال محمد عثمان لـFilGoal.com: "السبب الرئيسي في ذلك هو آلية تطبيق القوانين واللوائح لأن إلغاء القرار لم يكن ليصدر إلا بهذه الطريقة".

وبسؤاله عن عدم خروج صيغة القرار بقبول استقالة آل الشيخ الذي أعلن عنها أكثر من مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضح عثمان: "لم تصل للنادي الأهلي أي استقالات رسمية مكتوبة حتى ينظر فيها".

وأتم تصريحاته "لذلك كان قرار الأهلي بإلغاء قرار المجلس السابق بتعيين تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي".

وكان تركي آل الشيخ رد على قرارات مجلس إدارة الأهلي برفع اسمه من القائمة الشرفية قائلا: "أخيرا الاستقالة اتقبلت، الكرة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء". (التفاصيل من هنا)

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما خرج حسام عاشور قائد الأهلي بتصريحات عبر خلالها عن غضبه لتجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء طلبه بشأن تنظيم مباراة اعتزاله.

ثم تبادل تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأحمر الاتهامات.

ليصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله على الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء مجلس الإدارة لبحث كل الأمور المثارة على الساحة الرياضية المصرية في الأيام القليلة الماضية.

وانتهى الاجتماع بإعلان الأهلي رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، وتوجيه الشكر لحسام عاشور وإلغاء كل الاستثناءات التي قدمها له النادي قبل شهور بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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