زيزو: كل شيء معروف.. إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميدز

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 20:39

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لبيراميدز عن انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال زيزو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "كل شيء معروف للكل إكرامي وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز".

وواصل "إكرامي تجربته انتهت مع الأهلي وسيرحل في صفقة انتقال حر ورحل بشكل جيد ومشرف وسينضم لبيراميدز بشكل مشرف".

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وعن أحمد حجازي وهل ينضم إلى بيراميدز أجاب زيزو "لا أعرف أي شيء عن حجازي، هو مرتبط بعقد مع فريقه".

وبسؤاله متى يفوز بيراميدز بالدوري أو ببطولة أجاب "في غضون عامين أعتقد أن بيراميدز يستطيع الفوز بالدوري لو واصل النادي السير بنفس الطريقة القوية".

وأتم "وبشكل عام خلال عامين يستطيع بيراميدز التتويج ببطولة بعدما أحدث قفزة الموسم الماضي وكان ينافس على الدوري والكأس للرمق الأخير خاصة الكأس وكان النادي قاب قوسين أو أدنى من الظفر ببطولة".

وبذلك يصبح إكرامي ثاني صفقات بيراميدز للموسم الجديد بعد زميله في الأهلي أحمد فتحي.

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