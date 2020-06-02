زيزو: كل شيء معروف.. إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميدز

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لبيراميدز عن انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال زيزو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "كل شيء معروف للكل إكرامي وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز".

وواصل "إكرامي تجربته انتهت مع الأهلي وسيرحل في صفقة انتقال حر ورحل بشكل جيد ومشرف وسينضم لبيراميدز بشكل مشرف".

وعن أحمد حجازي وهل ينضم إلى بيراميدز أجاب زيزو "لا أعرف أي شيء عن حجازي، هو مرتبط بعقد مع فريقه".

وبسؤاله متى يفوز بيراميدز بالدوري أو ببطولة أجاب "في غضون عامين أعتقد أن بيراميدز يستطيع الفوز بالدوري لو واصل النادي السير بنفس الطريقة القوية".

عبدالعزيز عبدالشافي: شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل#لقاء_خاص#ONTime_Sports pic.twitter.com/rUaCrCaiG2 — OnTime Sports (@ONsportEg) June 2, 2020

وأتم "وبشكل عام خلال عامين يستطيع بيراميدز التتويج ببطولة بعدما أحدث قفزة الموسم الماضي وكان ينافس على الدوري والكأس للرمق الأخير خاصة الكأس وكان النادي قاب قوسين أو أدنى من الظفر ببطولة".

وبذلك يصبح إكرامي ثاني صفقات بيراميدز للموسم الجديد بعد زميله في الأهلي أحمد فتحي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يرفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية

هل يحتاج الزمالك لجناح جديد؟

هل يعاد نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد

النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر