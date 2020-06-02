مستشار الأهلي القانوني يكشف لـ في الجول تفاصيل مقاضاة الزمالك بسبب نادي القرن

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 18:48

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

أعلن مجلس إدارة الأهلي في بيانه اليوم الثالثاء اعتماد توصية اللجنة القانونية بالنادي للحفاظ على حقوقه الملكية الفكرية نتيجة الأضرار التي نتجت عن وضع الزمالك لافتة كُتب عليها نادي القرن.

فما هي تلك الخطوات؟

أجاب محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي لـFilGoal.com قائلا: "سنلجأ للمحكمة الاقتصادية وسنطلب تعويضات مالية بسبب الأضرار التي نتجت عن التعدي على النادي وحقوقه التسويقية بسبب استخدام شعار نادي القرن".

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وواصل "أيضا سنتقدم بدعوى بالاعتداء على الملكية الفكرية للأهلي في لقب نادي القرن استنادا على قانون رقم 82 لسنة 2002".

وأتم "كما إننا سنقوم باتخاذ إجراءات قانونية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية للتعدي على العلامة التجارية الخاصة بنا والمسجلة بإدارة العلامات التجارية عام 2008 ويتم تجديدها كل 10 سنوات".

يذكر أن الأهلي أعلن اليوم في بيانه نيته التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

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