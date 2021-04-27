ملف في الجول - كل ما تود معرفته عن كأس العرب

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 12:58

كتب : FilGoal

كأس العرب

وصلنا إلى يوم قرعة كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر بنهاية العام الجاري بحضور 23 منتخبا عربيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

FilGoal.com يقدم لكم كل ما تريد معرفته عن كأس العرب. ويعرض لكم أبرز التصريحات من مسؤولي المنتخبات العربية والتي أجراها معهم محمد الجزار مراسل FilGoal.com في قطر.

وتقام القرعة مساء اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

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فيفا أقر لوائح البطولة والتي تقام بين 1 وإلى 18 ديسمبر.

تعرف أولا عن نظام القرعة.

أقيمت أمس إجراءات قرعة الدوري التمهيدي للبطولة وجاءت كالآتي.

ومن المقرر أن يسحب وائل جمعة قائد منتخب مصر السابق القرعة رفقة 3 أساطير آخرين.

وإليكم أبرز تصريحات نجوم ومسؤولي المنتخبات قبل ساعات من إجراء القرعة:

وائل جمعة لـ في الجول: من الصعب مشاركة المحترفين في كأس العرب.. لكن هذا ما سيفيد المنتخب

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ملف كأس العرب كأس العرب
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