ملف في الجول - كل ما تود معرفته عن كأس العرب

وصلنا إلى يوم قرعة كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر بنهاية العام الجاري بحضور 23 منتخبا عربيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

FilGoal.com يقدم لكم كل ما تريد معرفته عن كأس العرب. ويعرض لكم أبرز التصريحات من مسؤولي المنتخبات العربية والتي أجراها معهم محمد الجزار مراسل FilGoal.com في قطر.

وتقام القرعة مساء اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

فيفا أقر لوائح البطولة والتي تقام بين 1 وإلى 18 ديسمبر.

تعرف أولا عن نظام القرعة.

أقيمت أمس إجراءات قرعة الدوري التمهيدي للبطولة وجاءت كالآتي.

ومن المقرر أن يسحب وائل جمعة قائد منتخب مصر السابق القرعة رفقة 3 أساطير آخرين.

وإليكم أبرز تصريحات نجوم ومسؤولي المنتخبات قبل ساعات من إجراء القرعة:

وائل جمعة لـ في الجول: من الصعب مشاركة المحترفين في كأس العرب.. لكن هذا ما سيفيد المنتخب

الحسين عموتة لـ في الجول: كأس العرب ستفتح آفاقا جديدة للاعبي المغرب.. وهذا ما سنكتسبه من البطولة

بركات لـ في الجول: لم نحسم مشاركة المحترفين في كأس العرب.. وهذا ما سيفيدنا في البطولة

رينار لـ في الجول: قائمة منتخب السعودية ستحدد هدفنا من كأس العرب.. نعاني من جدول مزدحم

علي الحبسي لـ في الجول: كأس العرب بمثابة مونديال مصغر.. وآمل أن تكون الظروف أفضل

رئيس الوفد التونسي لـ في الجول: كأس العرب أفضل استعداد للمونديال وأمم إفريقيا