رينار لـ في الجول: قائمة منتخب السعودية ستحدد هدفنا من كأس العرب.. نعاني من جدول مزدحم

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 00:12

كتب : محمد الجزار

هيرفي رينار

أشاد إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية بفكرة إقامة بطولة تجمع المنتخبات العربية على الرغم من ازدحام جدول المباريات في العام الجاري.

وتقام البطولة في الفترة ما بين الأول إلى الـ18 من شهر ديسمبر المقبل في قطر.

وتحدث رينار لـFilGoal.com قائلا: "أعتقد أن تنظيم بطولة كأس العرب فكرة جيدة ولكن المشكلة التي تواجهنا خلال العام الجاري هو كثرة المباريات فهي فترة مزدحمة جدا".

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وتابع "نحن في قارة آسيا سنخوض الكثير من المباريات في وقت قصير، نحن سننافس في البطولة في شهر ديسمبر ولا أعرف كيف سيكون وضع اللاعبين بدنيا في ذلك الوقت والأولوية ستكون هي التأهل لكأس العالم 2022".

وواصل "سنخوض مباريات تصفيات كأس العالم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وذلك قبل انطلاق كأس العرب بشهر ولذا سنرى كيف سيكون شكل المنتخب في البطولة".

وأوضح المدرب الفرنسي "إن كان المنتخب مكتمل العدد ويضم اللاعبين الذين اعتادوا التواجد فيه فمن الطبيعي أن نفكر في المنافسة على اللقب".

واستدرك "أما حال الاعتماد على اللاعبين الشباب فالهدف هو إكسابهم الخبرة وتجهيزهم للأجندة الدولية".

وعن البطولة قال: "شاهدت ملاعب رائعة في قطر حينما خضنا منافسات كأس آسيا ولست قلقا من أي شيء يخص الجوانب التنظيمية فكل شيء سيكون في أفضل حال".

رينار كأس العرب السعودية
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