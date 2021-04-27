وزير الشباب العراقي لـ في الجول: أثق في استمرار كأس العرب لنتجمع كل عامين

تحدث عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي على أهمية بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العرب مساء اليوم في قطر في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وقال درجال لـ FilGoal.com: "سعداء جدا بعودة كأس العرب بحلتها الجديدة واعتمادها من فيفا".

وأضاف "قطر عودّتنا على نجاح هذه التجمعات وأثق في استمرار هذه البطولة لنتجمع كل عامين وننظم الأحداث التي تجمع شمل العرب".

وعن اختيار مدينة البصرة لاستضافة نهائيات نسخة خليجي 25 قال: "مبروك لشعب العراق والبصرة استضافة نهائيات خليجي 25".

وأتم "نشكر الجميع لتحقيق هذا الإنجاز ونشكر أخواتنا في الخليج ومجلس التعاون الخليجي لدعمنا في ملف الاستضافة".

ويقع المنتخب العراقي في التصنيف الثاني رفقة مصر والسعودية والإمارات.

طالع ملف كأس العرب كاملا لتقترب من كل ما تود معرفته.