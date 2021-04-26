وائل جمعة يسحب قُرعة كأس العرب رفقة 3 أساطير آخرين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تكليف ائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بسحب قُرعة كأس العرب.

ويشهد غدا الثلاثاء مراسم قُرعة كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 23 منتخبا.

وتُسحَب القُرعة بواسطة وائل جمعة أسطورة الكرة المصرية والمتوج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات في مسيرته.

ويرافقه نواف التمياط أسطورة الهلال والكرة السعودية وأفضل لاعب في آسيا عام 2000.

ومعهم هيثم مصطفى أسطورة الهلال والمريخ والكرة السودانية.

وأخيرا يونس محمود القائد التاريخي لمنتخب العراق المتوج بكأس آسيا 2007.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن حضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمد بركات مدير المنتخب.

كما يتواجد هاني أبو ريدة بصفته عضوا في المكتب التنفيذي لـ فيفا.

وتقام منافسات كأس العرب بداية في 18 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 16 منتخبا.

وتأهلت المنتخبات التسعة الأعلى في التصنيف مباشرةً إلى المنافسات، وهي: قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

فيما تتنافس بقية المنتخبات الـ14 على 7 مقاعد متبقية في نهائيات البطولة.

وحدد فيفا المواجهات بين تلك المنتخبات الـ14 بناءً على التصنيف، إذ يلتقي أعلاها تصنيفا مع أقلها تصنيفا وهكذا.

مواجهات التصفيات:

عمان – الصومال

لبنان – جيبوتي

الأردن – جنوب السودان

البحرين – الكويت

موريتانيا – اليمن

فلسطين – جزر القُمر

ليبيا – السودان

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد في وقتٍ سابق للبطولة المجمعة.

ويدخل الفائز من آخر 4 مباريات (ذات اللون الغامق) في التصنيف الرابع بقرعة البطولة النهائية، بينما ينضم الفائزون من المباريات الثلاث الأولى (ذات اللون الفاتح) إلى سوريا في التصنيف الثالث.

ويضم التصنيف الأول: قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب

ويضم التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.