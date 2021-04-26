الحسين عموتة لـ في الجول: كأس العرب ستفتح آفاقا جديدة للاعبي المغرب.. وهذا ما سنكتسبه من البطولة

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 22:52

كتب : محمد الجزار

الحسين عموتة

يؤمن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين أن المشاركة في كأس العالم ستفتح آفاقا جديدة للاعبي فريقه في مسيرتهم وستكسبهم الكثير من الخبرات الدولية.

وتقام البطولة في الفترة ما بين الأول إلى الـ18 من شهر ديسمبر المقبل.

وتحدث الحسين عموتة لـFilGoal.com قائلا: "أنا سعيد بالتواجد في تلك البطولة وبمشاركة منتخب المحليين بما أن المسابقة لا تناسب الأجندة الدولية".

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وأضاف "هذه فرصة نحقق فيها استفادة فنية وتكتيكية للمنتخب وأن نخوض المباريات على الملاعب المونديالية التي سوف تستضيف مباريات كأس العالم".

وأردف "كما أن هذه البطولة ستكون بادرة لإصلاح ما أفسدته السياسة وأن توحد الوطن العربي بأكمله".

وعن حظوظ منتخب المغرب في البطولة قال: "دائما لدينا حظوظ فقد توجنا بكأس أمم إفريقيا للمحليين قبل شهرين عن جدارة واستحقاق والآن سنكون تحت أنظار جميع العرب وهذا يحفز كل اللاعبين".

وأتم "ستكون البطولة فرصة للاعبين في البحث عن عقود احترافية خارج المغرب وأيضا فرصة للتعلم واكتساب الخبرات الدولية".

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