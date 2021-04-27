رئيس الوفد التونسي لـ في الجول: كأس العرب أفضل استعداد للمونديال وأمم إفريقيا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 11:18

كتب : محمد الجزار

نيجيريا - تونس - كأس أمم إفريقيا 2019

يرى حسن جنيح رئيس الوفد التونسي والمسؤول عن المنتخب الوطني أن كأس العرب أفضل تحضير لبطولتي كأس العالم والأمم الإفريقية.

ويتواجد المنتخب التونسي في التصنيف الأول للبطولة والتي تضم 23 منتخبا عربيا.

وقال جنيح لـ FilGoal.com على هامش تواجده في قطر لحضور مراسم القرعة التي ستقام اليوم الثلاثاء: "نأمل أن تكون بداية جيدة لبطولة كأس العالم وكذلك بالنسبة لنا على المستوى الرياضي لنحتك مع فرق مستواها ممتاز في وجود عرب إفريقيا وآسيا أصحاب المستوى المحترم جدا".

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وأضاف "كأس العرب أفضل استعداد لتصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا في المقرر إقامتها في يناير المقبل وكأس العالم 2022".

وواصل "أجندة منتخب تونس فيها عديد المباريات التي تتنظرنا انطلاقا من الآن وحتى الوصول لكأس العالم".

وأتم "كأس العرب بدون شك بطولة مهمة من حيث التحضير بالنسبة لنا، لأن تونس تتصدر ترتيب العرب في فيفا وبالتالي يضع علينا هذا شرف وهيبة عندما نخوض تلك البطولة".

وتقام القرعة مساء اليوم في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

كأس العرب منتخب تونس كأس العالم
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