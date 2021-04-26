بركات لـ في الجول: لم نحسم مشاركة المحترفين في كأس العرب.. وهذا ما سيفيدنا في البطولة

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن الجهاز الفني للفراعنة لم يحسم حتى الآن موقفه من مشاركة المحترفين في كأس العرب المقبلة من عدمها حتى الآن.

وتقام البطولة في الفترة ما بين الأول إلى الـ18 من شهر ديسمبر المقبل في قطر.

وتحدث بركات لـFilGoal.com على هامش تواجده في قطر لحضور مراسم القرعة التي ستقام غدا الثلاثاء: "سواء شاركنا بالمحليين أو المحترفين فنستعامل مع البطولة بكل جدية وسنخوضها للمنافسة على اللقب".

وواصل "حتى الآن لم نحسم مشاركة المحترفين من عدمها لأن الأمر يتوقف على سماح أنديتهم بذلك وموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأردف "الشيء الجيد أن البطولة تقام تحت إشراف فيفا لكن سواء شارك المحترفين أم لا فثقتنا كبيرة في أي لاعب يمثل منتخب مصر".

وعن الاستفادات التي سيحققها منتخب مصر من المشاركة في البطولة قال بركات: "هذه البطولة ستقام في شهر ديسمبر قبل السفر للكاميرون لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا وهذا سيوفر احتكاكا قويا لنا".

وتابع "نريد الفوز بكأس أمم إفريقيا ونريد التأهل لكأس العالم 2022 لهذا سنتعامل مع البطولة بكل جدية".

وأكمل "حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مدرب كبير وقادر على تحقيق آمال وطموحات جمهور الكرة".

وعن البطولة بشكل عام علق بركات "سعداء بالتواجد في هذا التجمع العربي الكبير ومشاركة كل تلك المنتخبات أمر جيد جدا ونتمنى أن تستمر البطولات العربية وألا تتوقف مرة أخرى، فتواجد الأشقاء والتنافس بينهم مكسب كبير".

وعن استضافة قطر للبطولة والمونديال قال: "نفتخر بذلك كعرب وستكون البطولة خير إعداد لاستضافة المونديال".

وأردف "استفدت من اللعب بجوار جابرييل باتيستوتا وستيفان إيفنبيرج في العربي القطري ورغم أنني لم أقدم أفضل مستوياتي هنا لكنني سعدت بالمعاملة الاحترافية والجيدة".

وتابع "هذه أول زيارة لي إلى قطر منذ عام 2003 وسعيد بالعودة".

وأتم بركات حديثه موجها رسالة للاعبي منتخب مصر الذين سيشاركون في البطولة قائلا: "يجب أن نتحلى بالتركيز الشديد لنمتع الجميع خلال هذا التجمع العربي".