ما نعرفه عن نظام كأس العرب

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

كأس العرب - قطر

تقام قرعة كأس العرب غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وحتى الآن، وتقام المسابقة بين 1 و18 ديسمبر المقبل في ملاعب قطر الـ 6 التي ستستضيف مونديال 2022 الشتاء بعد المقبل.

ويشارك 23 منتخبا في البطولة، ولكن كيف سيكون نظامها؟

ما نعرفه حتى الآن، والذي أشار له فيفا في نوفمبر الماضي، أن الـ 10 منتخبات الأولى في تصنيف فيفا ستذهب إلى دور المجموعات مباشرة. فيفا أوضح في بيانه الأخير بعد ذلك، أنه سيوضح نظام المسابقة في وقت لاحق من المتوقع أن يكون خلال القرعة

أخبار متعلقة
مجاهد وبركات في قرعة كأس العرب بمشاركة مصر.. قرعة كأس العرب يوم الثلاثاء

تلك المنتخبات الـ 10 التي ستتجه مباشرة لدور المجموعات بالترتيب هي قطر مستضيف البطولة، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا، عمان.

وبالتالي، يتبقى 13 منتخبا، يخوضون تصفيات تؤهل 6 منتخبات إلى دور المجموعات.

تلك المنتخبات هي لبنان، الأردن، البحرين، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، السودان، جزر القمر، اليمن، الكويت، جنوب السودان، دجيبوتي، والصومال.

بتأهل 6 منتخبات إلى دور المجموعات، يتم تقسيم الـ 16 منتخبا إلى 4 مجموعات، يتأهل البطل والوصيف إلى دور الثمانية، وتسير البطولة بنظام خروج المغلوب.

وإذا تم ترتيب المنتخبات في مستويات كل منها يضم 4 فرق للقرعة، سيصبح التصنيف كالتالي..

المستوى الأول: قطر – تونس – الجزائر – المغرب

المستوى الثاني: مصر – السعودية – العراق – الإمارات

المستوى الثالث: سوريا – عمان – المنتخبان صاحبا الأعلى تصنيف من فيفا من المتأهلين من تصفيات البطولة

المستوى الرابع: بقية المنتخبات المتأهلة

منتخب مصر كأس العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
رقم رائع لـ كريم حافظ في الدوري التركي هذا الموسم بعد 35 جولة 26 دقيقة | المحترفون
خانة اليك – عبد الواحد السيد يكشف قصة رقم 16 في الزمالك بسبب طارق السعيد ورضا سيكا 45 دقيقة | حكايات في الجول
الحارس الأمين مستمر في عاصمة النور.. نافاس يجدد لـ سان جيرمان حتى 2024 2 ساعة | أوروبا
تليجراف: عملاق منصات الموسيقى يتحالف مع 3 أساطير لشراء أرسنال من كرونكي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ما نعرفه عن نظام كأس العرب 2 ساعة | الوطن العربي
إنبي: لا نعرف شيئا بشأن اهتمام الزمالك بلاعبنا.. وهذا موقف كريم فؤاد حاليا 3 ساعة | ميركاتو
بايلي مستمر مع يونايتد حتى 2024 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ناجلزمان وافق على تدريب بايرن.. ولايبزيج يريد 25 مليون يورو للتخلي عنه 3 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك