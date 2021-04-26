ما نعرفه عن نظام كأس العرب

تقام قرعة كأس العرب غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وحتى الآن، وتقام المسابقة بين 1 و18 ديسمبر المقبل في ملاعب قطر الـ 6 التي ستستضيف مونديال 2022 الشتاء بعد المقبل.

ويشارك 23 منتخبا في البطولة، ولكن كيف سيكون نظامها؟

ما نعرفه حتى الآن، والذي أشار له فيفا في نوفمبر الماضي، أن الـ 10 منتخبات الأولى في تصنيف فيفا ستذهب إلى دور المجموعات مباشرة. فيفا أوضح في بيانه الأخير بعد ذلك، أنه سيوضح نظام المسابقة في وقت لاحق من المتوقع أن يكون خلال القرعة

تلك المنتخبات الـ 10 التي ستتجه مباشرة لدور المجموعات بالترتيب هي قطر مستضيف البطولة، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا، عمان.

وبالتالي، يتبقى 13 منتخبا، يخوضون تصفيات تؤهل 6 منتخبات إلى دور المجموعات.

تلك المنتخبات هي لبنان، الأردن، البحرين، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، السودان، جزر القمر، اليمن، الكويت، جنوب السودان، دجيبوتي، والصومال.

بتأهل 6 منتخبات إلى دور المجموعات، يتم تقسيم الـ 16 منتخبا إلى 4 مجموعات، يتأهل البطل والوصيف إلى دور الثمانية، وتسير البطولة بنظام خروج المغلوب.

وإذا تم ترتيب المنتخبات في مستويات كل منها يضم 4 فرق للقرعة، سيصبح التصنيف كالتالي..

المستوى الأول: قطر – تونس – الجزائر – المغرب

المستوى الثاني: مصر – السعودية – العراق – الإمارات

المستوى الثالث: سوريا – عمان – المنتخبان صاحبا الأعلى تصنيف من فيفا من المتأهلين من تصفيات البطولة

المستوى الرابع: بقية المنتخبات المتأهلة