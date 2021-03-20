فيفا يوافق على لوائح بطولة كأس العرب 2021

السبت، 20 مارس 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موافقته على لوائح البطولة كأس العرب بشكل رسمي والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في كونجرس فيفا والذي أقيم أمس الجمعة، "وافق المجلس على لوائح بطولة كأس العرب 2021، بتأكيد جدول المباريات وإجراءات قرعة البطولة التي تقام في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر من هذا العام".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قد قال سابقا العام الماضي: "أتوقع أن تجمع البطولة الإقليمية في 2021 ملايين من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي".

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وكشف "يسعدنا أن جميع الفرق 22 من جميع أنحاء العالم العربي قد وافقت على المشاركة في كأس العرب، المقرر أن يقام على ملاعب كأس العالم قطر 2022".

وستكون البطولة استعداد لقطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم نوفمبر من عام 2022.

والمنتخبات 22 المشاركة هي مصر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى 4 مجموعات ويتأهل أول مركزين إلى ربع النهائي، وستقام بذلك 32 مباراة على مدار 18 يوما.

فيفا كأس العرب منتخب مصر
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