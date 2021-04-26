وائل جمعة لـ في الجول: من الصعب مشاركة المحترفين في كأس العرب.. لكن هذا ما سيفيد المنتخب

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 22:44

كتب : محمد الجزار

وائل جمعة

يؤمن وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه سيكون من الصعب على المحترفين الانضمام للفراعنة في بطولة كأس العرب المقبلة التي ستقام في قطر.

وتقام البطولة في الفترة ما بين الأول إلى الـ18 من شهر ديسمبر المقبل.

وتحدث وائل جمعة لـFilGoal.com قائلا: "مشاركة مفيدة لمنتخب مصر وأتمنى أن تكون خير استعداد لنا حال نجاحنا في التأهل لكأس العالم 2022".

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وواصل "الدعم الجماهيري هنا سيكون جيد لمنتخبنا ورأينا ذلك في كأس العالم للأندية مع الأهلي وفي السوبر الإفريقي مع الزمالك".

وبسؤاله عن مشاركة المحترفين قال: "أتوقع أن تكون صعبة خاصة أن البطولة خارج الأجندة الدولية وأنه بعد شهر سيشارك المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2021 والدوري المصري مليء بالمواهب التي تستطيع الاعتماد عليها".

وعن فكرة البطولة قال: "تجربة ممتازة للاستعداد الأخير لكأس العالم واختبار الملاعب وهذه دعوة لتوحيد الشعوبة العربية مرة أخرى، لم نر منذ فترة مسابقة تجمع كل الوطن العربي سويا".

أما عن رسالته للأهلي الذي يحتفل بمرور 114 عاما على إنشائه قال: "كل ثانية وأنت طيب يا أهلي وكل لحظة سعادة تحدث لنا بسببك وسعداء بوجودك في حياتنا".

كأس العرب وائل جمعة
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