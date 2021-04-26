تحديد مواجهات تصفيات كأس العرب

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 22:34

كتب : FilGoal

كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواجهات تصفيات كأس العرب 2021.

وتقام منافسات كأس العرب بداية من 18 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 16 منتخبا.

وتأهلت المنتخبات التسعة الأعلى في التصنيف مباشرةً إلى المنافسات، وهي: قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

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فيما تتنافس بقية المنتخبات الـ14 على 7 مقاعد متبقية في نهائيات البطولة.

وحدد فيفا المواجهات بين تلك المنتخبات الـ14 بناءً على التصنيف، إذ يلتقي أعلاها تصنيفا مع أقلها تصنيفا وهكذا.

مواجهات التصفيات:

عمان – الصومال

لبنان – جيبوتي

الأردن – جنوب السودان

البحرين – الكويت

موريتانيا – اليمن

فلسطين – جزر القُمر

ليبيا – السودان

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد في وقتٍ سابق للبطولة المجمعة.

ويدخل الفائز من آخر 4 مباريات (ذات اللون الغامق) في التصنيف الرابع بقرعة البطولة النهائية، بينما ينضم الفائزون من المباريات الثلاث الأولى (ذات اللون الفاتح) إلى سوريا في التصنيف الثالث.

ويضم التصنيف الأول: قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب

ويضم التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

وتُسحَب القُرعة غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

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