مجاهد لـ في الجول: مصر ستشارك بفريقها الأساسي في كأس العرب باستثناء المحترفين

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 16:47

كتب : محمد الجزار

منتخب مصر

شدد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الفراعنة سيشاركون في كأس العرب قطر 2021 بالفريق الأساسي.

وقال مجاهد لـFilGoal.com:"بوجود 23 فريقا في البطولة ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ لبطولات العرب. منتخبنا سيشارك بعناصره الأساسية باستثناء المحترفين نظرا لارتباطهم بأنديتهم في ذلك التوقيت (ديسمبر المقبل)".

وأضاف "البطولة فرصة لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة".

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وستجري البطولة قبل أشهر وأيام قليلة من كأس إفريقيا في الكاميرون، والتي تأهل لها منتخب مصر.

وأردف مجاهد "قرعة البطولة تجري في أجواء رائعة، هذا ليس جديدا على الدوحة، التي تتميز باستضافة الأحداث الرياضية، علاوة على التجهيزات الكبيرة لاستضافة المونديال. الملاعب هنا باتت فخرا لكل عربي"

واستمر"أتمنى أن تستمر كأس العرب وألا تتوقف مرة أخرى، مشاركة العرب في حدث موحد رائع ومكسب كبير للكرة العربية".

وتجري اليوم الثلاثاء قرعة البطولة التي يشارك بها 23 منتخبا منها 9 تأهلت مباشرة.

وسيخوض 14 فريقا مواجهات إقصائية ليتأهل 7 إلى البطولة.

وتجري مباريات البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر كأس العرب
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