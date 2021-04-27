علي الحبسي لـ في الجول: كأس العرب بمثابة مونديال مصغر.. وآمل أن تكون الظروف أفضل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 10:55

كتب : محمد الجزار

علي الحبسي - الهلال

أوضح علي الحبسي حارس منتخب عُمان السابق أن بطولة كأس العرب بمثابة كأس عالم مصغرة تستضيفها قطر.

ويشارك المنتخب العُماني في مرحلة التصفيات، إذ سيواجه نظيره الصومالي. (طالع التفاصيل)

وقال الحبسي لـ FilGoal.com على هامش تواجده في قطر لحضور مراسم القرعة التي ستقام غدا الثلاثاء: "هذه البطولة استعداد متكامل فهي بمثابة كأس عالم مصغرة على كافة المستويات من ملاعب وأمن وجمهور وتشغيل هذه البطولة سيكون شيئا جميلا".

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وأضاف "نتمنى وكلنا أمل أن تكون الظروف أفضل لأن الكل يريد المشاركة في كأس العالم، ليس المباريات فقط بل الأجواء وأتمنى أن تستضيف قطر بطولة استثنائية".

وواصل "من المهم جدا استمرار اللاعب المشاركة في البطولات ذات المستوى العالي، كلما كان التنافس قوي كان التطور أكبر وكسب الثقة أكثر".

وأردف "أتمنى مشاركة المنتخب العماني رفقة المنتخبات العربية لذا ستكون إضافة قوية".

وردا على سؤال من هو خليفة علي الجبسي، أجاب: "هذا رأي الجمهور وأريد أن يكون هناك من يصبح أفضل مني".

وأتم عن مستقبله التدريبي "لا اعتقد أنني سأكون مدربا ومهتم بأن أكون سفيرا واهتمامي بالأكاديمية في عمان منذ 4 سنوات وتتطور بشكل ملحوظ واتمنى أن تكون على نطاق عربي أوسع".

الحارس الذي علق قفازه في 2020 ارتدى قمصان ويجان وبولتون وبراتيون وريدنج ووست بروميتش ألبيون في إنجلترا، والهلال السعودي.

علي الحبسي كأس العرب
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