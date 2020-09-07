سبورت: كومان اجتمع مجددا بـ ميسي قبل التدريب الأول.. وطالبه بهذه الأشياء

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن كواليس الاجتماع الثاني بين ليو ميسي ومدربه في برشلونة رونالد كومان.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ميسي ظهر في المدينة الرياضية لـ برشلونة اليوم الإثنين لأول مرة، وتدرب بعد أن أعلن استمراره مع البلاوجرانا وعدم رحيله هذا الصيف.

وذكرت سبورت أن ميسي حضر إلى المدينة الرياضية نصف ساعة قبل الموعد الذي حدده المدرب.

واستمرت المقابلة بين ميسي وكومان لمدة نصف ساعة، وطالب خلالها كومان نظيره ميسي بتقديم أقصى قدر من الالتزام في الفترة المقبلة مع برشلونة.

التقرير ذكر أن كومان مقتنع أنه سيجعل ميسي متحمسا من جديد لمشروع برشلونة مع الوقت.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين الطرفين، إذ اجتمعا للمرة الأولى في منزل ليو ميسي يوم 20 أغسطس الماضي، يومها قال الأرجنتيني لنظيره الهولندي أنه يرى نفسه خارج برشلونة.

تسلسل الأزمة من البداية

فتيل الأزمة كان الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هزيمة ساحقة هزت أركان برشلونة، وأطاحت برأس المدرب كيكي ستييين، ليعوضه رونالد كومان.

لتخرج إذاعة كادينا سير بتقرير في 15 أغسطس، ذكرت فيه أن ميسي طفح كيله، ويرغب في الرحيل مع نهاية عقده في صيف 2021. (طالع التفاصيل)

قبل أن تأتي أولى القنابل من الصحفي البرازيلي الموثوق مارسيلو بيتشلر الذي ذكر أن ميسي يريد المغادرة هذا الصيف، كان ذلك يوم 16 أغسطس. (طالع التفاصيل)

ثم أتى الاجتماع مع المدرب الجديد رونالد كومان في منزل ميسي يوم 20 أغسطس، لتكشف إذاعة "راك 1" الكتالونية أن ليو أخبر فيه الهولندي بأنه يرى نفسه خارج النادي أكثر من داخله. (طالع التفاصيل)

قناة "كواترو" الإسبانية بدورها قالت إن كومان أخبر ميسي بانتهاء امتيازاته داخل غرفة خلع الملابس، خلال ذلك الاجتماع. (طالع التفاصيل)

وأخيرا جاءت قنبلة 25 أغسطس، عندما خاطب ميسي إدارة برشلونة بقرار الرحيل وتفعيل الشرط الذي ينص على إمكانية فسخ عقده مجانا بنهاية كل موسم. (طالع التفاصيل)

في اليوم نفسه، نشر كيم تورا رئيس إقليم كتالونيا رسالة وداعية لـ ميسي. (طالع التفاصيل)

ثم خرجت إشاعة استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، والتي تم نفيها على الفور. (طالع التفاصيل)

وخرجت أنباء عرض مانشستر سيتي الجاد. (طالع التفاصيل)

وباريس سان جيرمان لم يخرج من الصورة. (طالع التفاصيل)

ويوفنتوس بدوره حلم بتكوين ثنائية خارقة مع كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

في 30 أغسطس جاءت ضربة جديدة من ميسي، عندما تخلّف عن الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في النادي. (طالع التفاصيل)

ثم أدار رونالد كومان تدريبه الأول يوم 31 أغسطس في غياب ميسي. (طالع التفاصيل)

ومن ثم ظهر خورخي ميسي في الصورة يوم 2 سبتمبر وهبط في برشلونة، واعترف بصعوبة بقاء نجله مع الكتلان. (طالع التفاصيل)

وأخيرا.. أعلن ميسي استمراره مع برشلونة.

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