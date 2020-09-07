ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 22:44

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

صار الدوري رقم 42 على أعتاب الجزيرة، بعد فوزه على حرس الحدود في الجولة 25 من البطولة 2-0.

فقط 8 نقاط، هي ما تفصل الأهلي ولقب الدوري. يأتي ذلك رغم امتلاك الزمالك لـ 51 نقطة على بعد 17 نقطة من الأهلي، لكن قرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الأبيض بنهاية الموسم يجعل الفارق عمليا 20 نقطة.

هذا يعني، أنه بحصول الأهلي على 8 نقاط، سيكون قد وصل للنقطة 76، فيما لن يستطيع الزمالك حسابيا سوى الحصول على 75 نقطة لو فاز في كل مبارياته التسع المتبقية في البطولة.

الأهلي يستهل مواجهاته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، ثم أمام الاتحاد السكندري يوم الإثنين الذي يليه.

وبعدها، يواجه الأهلي مصر للمقاصة، ويمكنه حسم اللقب في تلك المباراة إذا حصل على 6 نقاط من مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وبالطبع، يقل عدد النقاط الذي يحتاجه الأهلي لحسم البطولة مع تعثر للزمالك ملاحقه.

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