الـ 42 تتهادى إلى الجزيرة.. بدلاء فايلر ينصرون الأهلي على الحدود

احتاج الأهلي 85 دقيقة لكسر صمود حرس الحدود، إلا أنه بعدها سجل مرتين وصار اللقب الـ 42 قريبا أكثر من أي وقت من أبواب الجزيرة.

8 نقاط فقط تفصل الأهلي عن لقب الدوري، بعد فوزه على حرس الحدود 2-0 في الجولة 25 من الدوري الممتاز.

بدلاء ريني فايلر تكفلوا بالصناعة والتسجيل. الهدفان صنعهما جونيور أجايي وسجلهما وليد سليمان ومحمد مجدي "أفشة".

الأهلي حصل على النقطة 68 في سباق الدوري العام ليتصدر بفارق 20 نقطة عن الزمالك (الذي سيُخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم، بقرار اتحاد الكرة)، أما الحدود فظل بـ26 نقطة في المركز الـ13.

أحداث المباراة

بدأت المباراة فاترة بين الفريقين رغم ضغط الحدود من وسط ملعب الأهلي، ولم يكسر الفتور سوى تسديدة وسط ارتباك دفاعي لأصحاب الأرض من أليو بادجي في يد أحمد السعدني حارس الحدود في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 17، أهدر مروان محسن أهم فرص المباراة بعد عرضية متقنة أرضية من بادجي أخطأ في تسديدها مروان.

ولم يشهد الشوط الأول سوى تسديدة من ركلة حرة لعلي معلول تصدى لها السعدني ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، شارك وليد سليمان بدلا من أحمد الشيخ.

وفي الدقيقة 52، حصل محمد عبد اللطيف "جريندو" على شبه انفراد لكن محمد الشناوي تألق أمامه، فيما تألق السعدني بعدها بدقيقة أمام تسديدة من أليو بادجي من انفراد تام.

وبعدها بـ 8 دقائق، سدد أليو ديانج كرة من لمسة واحدة قريبة من مرمى السعدني.

وبعدها، شارك محمد هاني بدلا من جيرالدو، وجونيور أجايي بدلا من مروان محسن.

وفي الدقيقة 77، لعب وليد سليمان رأسية من عرضية أحمد فتحي تصدى لها السعدني بثبات.

وبعدها بـ 3 دقائق، خرج أحمد فتحي وشارك بدلا من محمد مجدي "أفشة".

وفي الدقيقة 85، جاء الفرج للأهلي أخيرا بعد جملة ثلاثية بين معلول وأجايي ووليد سليمان، وضعت المخضرم في لقاء بالسعدني ليسدد صاروخا من داخل منطقة الجزاء في مرمى أصحاب الأرض.

وبدأت المباراة تشتعل في النهاية، ليقرر فايلر سحب بادجي وإشراك أيمن أشرف لحماية التقدم الذي قربه من لقب الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه.

وفي الدقيقة الأخيرة، سجل أفشة من صناعة أجايي أيضا بعد عرضية قابلها بباطن القدم مسجلا الهدف الثاني.