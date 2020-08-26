راك 1: والد ميسي يناقش مانشستر سيتي تفاصيل التعاقد

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 19:12

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

يُتناقش خورخي ميسي والد ليونيل ميسي تفاصيل تعاقد نجله مع مانشستر سيتي وفقا لإذاعة راديو كتالونيا "راك 1".

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن والد ميسي وصل إلى مدينة مانشستر لمناقشة فرص انتقاله إلى القطب السماوي من المدينة.

وتطرق التقرير لتفاصيل التعاقد، إذ سيمتد التعاقد لموسمين، لكن يظل السؤال كم ستكون قيمة انتقال الأرجنتيني.

أخبار متعلقة
سبورت: بارتوميو سيفعل كل ما بوسعه لإقناع ميسي بالاستمرار رحيل ميسي.. لماذا لا يعني قراره سوى بداية حرب واستقالة غير ممكنة صحفي بي إن سبورت: ميسي طلب بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.. سيتي الأقرب

ويأمل ميسي في تفعيل بند رحيله عن صفوف برشلونة ليتسنى له الرحيل دون مقابل خارج أسوار ملعب كامب نو.

ويمتلك ميسي في تعاقده مع برشلونة شرطا جزائيا بقيمة 700 مليون يورو قبل موسم واحد على نهاية تعاقده مع البلاوجرانا.

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

ميسي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - عودة ربيعة.. وبادجي يقود الهجوم أمام الجونة 3 دقيقة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: باريس سان جيرمان يراقب وضع ميسي الحالي 16 دقيقة | أوروبا
رسميا – رفض تظلم الهاني سليمان 25 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - من أجل حماية مرمى الشياطين الحمر.. هندرسون يعود إلى يونايتد ويجدد تعاقده 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
راك 1: والد ميسي يناقش مانشستر سيتي تفاصيل التعاقد 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ودية برايتون وتشيلسي تشهد حضورا جماهيريا لأول مرة في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف عدد أهداف أحمد علي الحقيقي في الدوري.. عادل أسطورة الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير فرنسي: كونتي يضع ندومبيلي "أولوية" في ميركاتو إنتر ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك