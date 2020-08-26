راك 1: والد ميسي يناقش مانشستر سيتي تفاصيل التعاقد

يُتناقش خورخي ميسي والد ليونيل ميسي تفاصيل تعاقد نجله مع مانشستر سيتي وفقا لإذاعة راديو كتالونيا "راك 1".

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن والد ميسي وصل إلى مدينة مانشستر لمناقشة فرص انتقاله إلى القطب السماوي من المدينة.

وتطرق التقرير لتفاصيل التعاقد، إذ سيمتد التعاقد لموسمين، لكن يظل السؤال كم ستكون قيمة انتقال الأرجنتيني.

ويأمل ميسي في تفعيل بند رحيله عن صفوف برشلونة ليتسنى له الرحيل دون مقابل خارج أسوار ملعب كامب نو.

ويمتلك ميسي في تعاقده مع برشلونة شرطا جزائيا بقيمة 700 مليون يورو قبل موسم واحد على نهاية تعاقده مع البلاوجرانا.

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.